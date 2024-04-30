HIMARS знищує російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські військові знищили на Запорізькому напрямку зенітно-ракетний комплекс окупантів "Бук".
Російський ЗРК "Бук" потрапив під точний удар HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.
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