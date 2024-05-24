Оператор украинского дрона уничтожил вражеский ЗРК "Оса" на Донетчине. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил вражеский ЗРК "Оса" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
ЗРК "Оса" - советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года.
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Оператор українського дрона знищив на Донеччині ворожий ЗРК "Оса"
може також не ідеально але й не так коряво як
Ворожий ЗРК "Оса" знищив оператор українського дрона на Донеччині
бо якщо у тому що є змінити одну літеру то виходить що це ЗРК знищив опрератора
Ворожий ЗРК "Оса" знищив операторА українського дрона на Донеччині
Интересно, а в белой трубе, под которую он в конце заехал, что? Водопровод?
Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!