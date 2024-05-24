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Оператор украинского дрона уничтожил вражеский ЗРК "Оса" на Донетчине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил вражеский ЗРК "Оса" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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ЗРК "Оса" - советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года.

Смотрите также: HIMARS уничтожает российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+7
Гарно, оса, призначена для боротьби з літаючими цілями, сконала від БПЛА!😁👍👏👏👏
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24.05.2024 12:08
+5
Вона й знищила БПЛА, тараном.
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24.05.2024 12:21
+5
На каждую "Осу" найдется свой "тапок"!
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24.05.2024 13:57
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Гарно, оса, призначена для боротьби з літаючими цілями, сконала від БПЛА!😁👍👏👏👏
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24.05.2024 12:08 Ответить
так, але всеж-таки не для боротьби із 10-дюймовими дронами
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24.05.2024 12:19 Ответить
Та да, совки в 60х взагалі не мріяли про те, що всю їхню техніку будуть роз*обувати дронами розміром з м'яч та ціною менше $1к. До чого додумались совкові "науковці" - це Ту-141 "Стріж". Реактивна дура розміром з штурмовик. Щось інше почали копирсати тільки коли "савєцкоє оружіє" отримало на горіхи в ході арабо-ізраїських війн. І те "інше" - тупо здирали з уламків трофейних машин Ізраїлю. І настільки охєрєлі від рівня технологій, що ще через 20 років - купили в Ізраїля декілька виробничих ліній по складанню БПЛА (саме складанню - складали з імпортних комплектуючих). Найвідомішим виробом яких є "Орлан-10".
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24.05.2024 12:46 Ответить
Була ще "Пчєла-1т", білш компактна.
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24.05.2024 12:55 Ответить
взагалі-то ту-141 - це переосмислення фау-1. так шо ніхто там не додумувався.
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24.05.2024 13:08 Ответить
Вибачай, не взяв в лапки слово "додумались" в своєму твердженні. Звісно - нічого вони там самі не видумували, а здирали з всього, що бачили в інших, та крали-крали-крали. Бо наукової та технічної школи в совку тупо не було, хто б там про що не марив.
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24.05.2024 13:17 Ответить
Вона й знищила БПЛА, тараном.
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24.05.2024 12:21 Ответить
Заголовок має бути такий:
Оператор українського дрона знищив на Донеччині ворожий ЗРК "Оса"

може також не ідеально але й не так коряво як
Ворожий ЗРК "Оса" знищив оператор українського дрона на Донеччині

бо якщо у тому що є змінити одну літеру то виходить що це ЗРК знищив опрератора
Ворожий ЗРК "Оса" знищив операторА українського дрона на Донеччині
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24.05.2024 12:33 Ответить
На каждую "Осу" найдется свой "тапок"!
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24.05.2024 13:57 Ответить
Так его!

Интересно, а в белой трубе, под которую он в конце заехал, что? Водопровод?
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24.05.2024 21:15 Ответить
ОСА,- віддзижчалася! ФСЬО… Пока!
Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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25.05.2024 08:26 Ответить
 
 