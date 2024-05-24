Оператор украинского дрона уничтожил вражеский ЗРК "Оса" на Донетчине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе уничтожил вражеский ЗРК "Оса" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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ЗРК "Оса" - советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года.

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