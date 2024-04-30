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HIMARS уничтожает российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук".

Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) HIMARS (286) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+10
Перехватив собою HIMARS
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30.04.2024 12:46
+9
super
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30.04.2024 12:17
+9
Достойно! Бук задачу выполнил. Слава ЗСУ!
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30.04.2024 12:36
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super
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30.04.2024 12:17 Ответить
а чого вони його у чистому полі залишили, зов7 дурні, чи шо ? ))
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30.04.2024 12:28 Ответить
бо рлс батареї вже прибитий а йго рлс бортовий мае погані кути огляду ось і доводитися у поле викочувати
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30.04.2024 13:10 Ответить
Теоретично, він міг би ЦУ отримувати і з інших джерел (навіть в комплексах 76го року постановки на озброєння вже були можливості з роботи по "стандартним військовим" протоколам, від тих же 86Ж6 "Полє"). Теоретично. А практично, ви абсолютно праві - і з іншими джерелами системна проблема, і з власними КШМ/РЛС проблеми...
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01.05.2024 10:09 Ответить
Достойно! Бук задачу выполнил. Слава ЗСУ!
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30.04.2024 12:36 Ответить
Перехватив собою HIMARS
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30.04.2024 12:46 Ответить
Сподіваюсь що чергові рашистські "букіністи" подохли...
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30.04.2024 13:13 Ответить
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30.04.2024 14:35 Ответить
Вжик - уносі готовєнького.
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30.04.2024 15:59 Ответить
а мiг би у пiдмосковii ворон лякать...
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30.04.2024 16:05 Ответить
Внаслідок масштабної атаки безпілотників Служби безпеки України на аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї Росії https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/udaryi-po-territorii-rossii/ було https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/udaryi-po-territorii-rossii/ знищено кілька комплектів планерних бомб. Винищувачі Су-34 FULLBACK і Су-35S FLANKER M, що базуються на вказаному летовищі, щоденно застосовують їх в ударних місіях проти українських передових позицій
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30.04.2024 16:19 Ответить
 
 