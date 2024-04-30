HIMARS уничтожает российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук".
Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.
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