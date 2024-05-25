Сутки на Донетчине: под обстрелами были 3 района, погибли 3 человека, 2 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Красногоровке ранен человек. Под огнем оказались окрестности Очеретинской громады.
Краматорский район
В Рубцах Лиманской громады повреждена хозяйственная постройка. В Зеленом Поле Ильиновской громады погиб человек, повреждены 11 объектов. Кроме того обстрелам подверглись окраины Константиновской громады - без жертв и разрушений.
Бахмутский район
В Северске погибли 2 человека, в городе повреждены 4 дома. В Торецке 1 человек ранен, повреждены админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное сооружение.
Кроме того сообщается, что за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 438 человек, в том числе 49 детей.
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