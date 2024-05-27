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Доба на Донеччині: 5 осіб загинули внаслідок російських обстрілів, 3 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

В Антонівці Мар'їнської громади 2 особи загинули, 1 дістала поранення. У Красногорівці 1 особа загинула та 1 поранено. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді вогнем рашистів зруйновано 2 будинки та пошкоджено 5 у Закітному. Ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.

Бахмутський район.

У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, зокрема 15 дітей.

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Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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З мирним населенням воює тільки здичавіла рашиська орда і чого ви виродки добились що вбили мирних громадян і зруйнували будинки ? смерть рашиським варварам.
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27.05.2024 09:45 Відповісти
 
 