Доба на Донеччині: 5 осіб загинули внаслідок російських обстрілів, 3 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
В Антонівці Мар'їнської громади 2 особи загинули, 1 дістала поранення. У Красногорівці 1 особа загинула та 1 поранено. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.
Краматорський район.
У Лиманській громаді вогнем рашистів зруйновано 2 будинки та пошкоджено 5 у Закітному. Ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.
Бахмутський район.
У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, зокрема 15 дітей.
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