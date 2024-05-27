Доба на Харківщині: окупанти били КАБами, дронами та артилерією, є загиблі та поранені

26 травня російські військові обстрілювали населені пункти Харківської області з артилерії та мінометів, застосували КАБи та дрони. З прифронтових регіонів вже евакуйовано понад 11 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Чутівського, Ізюмського, Богодухівського та Куп'янського районів.

Зранку 26 травня росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп'янськ. У Вовчанську пошкоджено будинок, одна людина дістала поранення. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Стариця Чугуївського району внаслідок артобстрілу, 1 людина загинула, ще 1 людина зазнала поранення.

Близько 12.30 ворог обстріляв приватний житловий будинок у Куп'янську. Внаслідок обстрілу Куп'янська-Вузлового сталося загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд.

О 14.18 ворог скинув на с. Івашки Богодухівського району скинув боєприпас ВОГ, постраждала людина.

Село Богуславка Ізюмського району росіяни обстріляли КАБами. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопці 13 і 9 років.

Близько 16:45 стався обстріл с. Хотімля Чугуївського району, пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку.

У селі Івашки Золочівської громади загинули двоє чоловіків. Вони знаходилися на околиці села та підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

Всього евакуювали 11 тисяч 142 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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