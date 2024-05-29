Рашисты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Днем 29 мая российские войска запускают управляемые авиабомбы на Харьковскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

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