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Рашисты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Росія запускає КАБи на Харківщину

Днем 29 мая российские войска запускают управляемые авиабомбы на Харьковскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Больше информации пока не известно.

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за ці КАБи вже чуємо рік, як не більше...і що? так і немає чим відбиватись? крім Ф 16, які нам обіцяють і не дають, нічого не можна вдіяти?
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29.05.2024 16:23 Ответить
 
 