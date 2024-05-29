Рашисты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
Днем 29 мая российские войска запускают управляемые авиабомбы на Харьковскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Больше информации пока не известно.
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товарищ Маузер 2
показать весь комментарий29.05.2024 16:23 Ответить Мне нравится 0
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