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Рашисти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Росія запускає КАБи на Харківщину

Вдень 29 травня російські війська запускають керовані авіабомби на Харківську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі не відомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах фіксують тактику "каруселей" літаків РФ, які скидають КАБи на Харків, - Євлаш

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за ці КАБи вже чуємо рік, як не більше...і що? так і немає чим відбиватись? крім Ф 16, які нам обіцяють і не дають, нічого не можна вдіяти?
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29.05.2024 16:23 Відповісти
 
 