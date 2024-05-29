Рашисти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Вдень 29 травня російські війська запускають керовані авіабомби на Харківську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі не відомо.

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