Рашисти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили
Вдень 29 травня російські війська запускають керовані авіабомби на Харківську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації наразі не відомо.
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товарищ Маузер 2
показати весь коментар29.05.2024 16:23 Відповісти Мені подобається 0
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