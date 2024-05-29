У Повітряних силах фіксують тактику "каруселей" літаків РФ, які скидають КАБи на Харків, - Євлаш
Останнім часом українські війська фіксують тактику російських літаків, які "каруселлю" залітають і скидають бомби у напрямку Харкова та Харківщини.
Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Що стосується тактики, ми фіксуємо останніми днями ряд літаків Су-34, Су-35, які залітають такою "каруселлю" і відпрацьовують, скидаючи декілька бомб у напрямку Харкова. Звичайно, що ми про це інформуємо одразу громадян на наших платформах", - розповів він.
Євлаш додав, що Харківська область наразі найбільше зазнає російських обстрілів, причому регіон є мішенню не лише для ворожих КАБів, але й для зенітно-ракетних комплексів С-300.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 27 травня ворог завдав удару по Харкову. Зруйновано виробничі приміщення цивільного підприємства.
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