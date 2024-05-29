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Харків (5428) Повітряні сили (2342) Євлаш Ілля (161) КАБ (280)

У Повітряних силах фіксують тактику "каруселей" літаків РФ, які скидають КАБи на Харків, - Євлаш

Повітряні сили розповіли про тактику російських літаків

Останнім часом українські війська фіксують тактику російських літаків, які "каруселлю" залітають і скидають бомби у напрямку Харкова та Харківщини.

Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Що стосується тактики, ми фіксуємо останніми днями ряд літаків Су-34, Су-35, які залітають такою "каруселлю" і відпрацьовують, скидаючи декілька бомб у напрямку Харкова. Звичайно, що ми про це інформуємо одразу громадян на наших платформах", - розповів він.

Євлаш додав, що Харківська область наразі найбільше зазнає російських обстрілів, причому регіон є мішенню не лише для ворожих КАБів, але й для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 27 травня ворог завдав удару по Харкову. Зруйновано виробничі приміщення цивільного підприємства.

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Топ коментарі
+9
Нужно круглосуточно крутить во всех мировых СМИ. А то весь мир визжит что Израиль нечестно бомбит ХАМАС. А то что творят росийские нацисты всем по боку в том числе ООН. Им же за ето не заплатили.
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29.05.2024 15:41
+6
юний біляшу, фіксувати - це знерухомлювати, робити сталим у спокої

і ще: менше спи по ночах під час тривог - довше прожиєш
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29.05.2024 15:34
+5
якась кукольна війна - в одну сторону...
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29.05.2024 15:37
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Это хорошо что фиксируете. Хуже если бы не фиксировали.
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29.05.2024 15:33 Відповісти
ФІКСАЦІЯ ЦЕ СИЛА !
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29.05.2024 18:19 Відповісти
юний біляшу, фіксувати - це знерухомлювати, робити сталим у спокої

і ще: менше спи по ночах під час тривог - довше прожиєш
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29.05.2024 15:34 Відповісти
Хлопець на своєму місці! ...
Тепер всім стало спокійно!...
... Клоуни, робіть щось, а не триндіть!...
Нагнітаючи істерію!...
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29.05.2024 17:13 Відповісти
і ніхто не чіпає русню?
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29.05.2024 15:35 Відповісти
Товаріщ Салліван не дозволяє .
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29.05.2024 15:37 Відповісти
Щось здаеться що це товариш дермак з буратіно коломойского не дозволяють . Дуже схоже на бурю в стакані на початку війни від зеленського "Чому ми не в НАТО"
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29.05.2024 18:16 Відповісти
якась кукольна війна - в одну сторону...
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29.05.2024 15:37 Відповісти
тактика нацистських Люфтваффе...
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29.05.2024 15:37 Відповісти
Так "літун" Люфтваффе вчились у радянських авіаційних училищах.
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29.05.2024 15:50 Відповісти
"літуни"
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29.05.2024 15:51 Відповісти
і чому та сторона по який можна шмаляти всім чим є це завжди Україна?
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29.05.2024 15:39 Відповісти
статья ни о чем
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29.05.2024 15:39 Відповісти
А на Харківщині наші С-300 у "карусель" із кацапольотами бавитися не можуть?!
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29.05.2024 15:40 Відповісти
Нужно круглосуточно крутить во всех мировых СМИ. А то весь мир визжит что Израиль нечестно бомбит ХАМАС. А то что творят росийские нацисты всем по боку в том числе ООН. Им же за ето не заплатили.
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29.05.2024 15:41 Відповісти
як у другу світову
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29.05.2024 15:41 Відповісти
Щоб ці літуни подохли у страшних муках без надії на порятунок.
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29.05.2024 16:27 Відповісти
Я отримав потужне заспокоєння 9 ступеня.
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29.05.2024 16:45 Відповісти
ми повинні знати родичів пілотів що ******** Харків і знищувати їх не залежно від статі і віку
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29.05.2024 17:06 Відповісти
А дермак з буратіно в цей час граються в саміт щоб погуляти по ЕС та відпочити на їх курортах з родинами
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29.05.2024 18:21 Відповісти
***** - це не цікаво.... Від тебе!
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29.05.2024 18:53 Відповісти
 
 