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Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили

каб

Зранку 28 травня 2024 року ворожі війська запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

"Харків - перебувайте в укриттях!", - попереджають ПС.

Більше інформації щодо ситуації із запуском керованих авіабомб на Харківщину наразі не відомо. 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 27 травня війська РФ ударили по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

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Мразота кацапська
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28.05.2024 09:50 Відповісти
Где там ваши F-16 которые еще с февраля прошлого года едут? Пока дадут F-16 то уже нечего им будет делать
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28.05.2024 09:53 Відповісти
Белгородская народная, подарки местным от путинских соколов!
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28.05.2024 11:11 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Росія знайшла слабке місце": Жданов (c) Росія нічого і не шукала. Вона використовує можливості, які створили для неї свідомо чи не свідомо політичні і військові керівники цієї держави. Саме їх прорахунки і їх корупція перетворює життя Харкова на пекло.
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28.05.2024 13:08 Відповісти
 
 