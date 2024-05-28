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Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину, есть угроза для Харькова, - Воздушные силы

каб

Утром 28 мая 2024 года вражеские войска запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.

"Харьков - находитесь в укрытиях!", - предупреждают ПС.

Больше информации о ситуации с запуском управляемых авиабомб на Харьковщину пока не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 27 мая войска РФ ударили по гражданскому предприятию в Харькове: 11 человек пострадали, погибла женщина. Разрушены производственные помещения.

Также читайте: Уничтожены 3 из 3 "шахедов", - Воздушные силы
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Мразота кацапська
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28.05.2024 09:50 Ответить
Где там ваши F-16 которые еще с февраля прошлого года едут? Пока дадут F-16 то уже нечего им будет делать
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28.05.2024 09:53 Ответить
Белгородская народная, подарки местным от путинских соколов!
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28.05.2024 11:11 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Росія знайшла слабке місце": Жданов (c) Росія нічого і не шукала. Вона використовує можливості, які створили для неї свідомо чи не свідомо політичні і військові керівники цієї держави. Саме їх прорахунки і їх корупція перетворює життя Харкова на пекло.
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28.05.2024 13:08 Ответить
 
 