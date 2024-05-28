Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину, есть угроза для Харькова, - Воздушные силы

Утром 28 мая 2024 года вражеские войска запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.

"Харьков - находитесь в укрытиях!", - предупреждают ПС.

Больше информации о ситуации с запуском управляемых авиабомб на Харьковщину пока не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 27 мая войска РФ ударили по гражданскому предприятию в Харькове: 11 человек пострадали, погибла женщина. Разрушены производственные помещения.

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