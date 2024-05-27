Враг ударил по гражданскому предприятию в Харькове: 11 человек пострадали, погибла женщина. Разрушены производственные помещения (обновлено)
Днем 27 мая враг снова нанес удар по Харькову. Разрушены производственные помещения гражданского предприятия.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города", - говорится в сообщении.
"Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных пусков!", - отметил в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Отметим, что Воздушные силы информировали о пуске КАБов в сторону Харькова.
Больше информации пока не известно.
По состоянию на 17:05 известно об 11 пострадавших. Погибла женщина.
Обновленная информация
Позже Терехов уточнил, что зафиксирован прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.
Также Терехов информирует, что по состоянию на 16.34 есть информация о 4 пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.
По информации мэра был прилет и в Шевченковском районе Харькова. Удар зафиксирован недалеко от жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным ОВА по состоянию на 16:59, уже пять пострадавших в результате удара по городу.
"Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушение производственных помещений", – уточняет Синегубов.
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Бл_ть , немає слів ...
Я чекаю хоч якоїсь - більш менш рішучої реакції лицемірного західного суспільства і його політиків на факт навмисних вбивств мирних мешканців України . !
Коли Ізраїль вдарив по мирних в Газі , Захід - ай яй яй , каравул , геноцид , фрипалєстін , стотисячні мітинги проти Ізраїля , пікети по всьому світу , напади на ізраїльтян .
Коли паРаша вдарила півтонними бомбами по центру мільйонного міста , світ - а шо сталося , а ми й не чули , і взагалі не морочте нам голову ,, в нас Ролан Гаррос і пляжний сезон .
А по третє - я не просто так згадав про Ізраїль і Палестину ,, на їх прикладі я тобі показав приклад лицемірства Заходу . Коли дві країни однаково піддаються жорстокому бомбардуванню , але світ несамовито реагує лише на обстріли однієї . Іншу ж - майже не помічають , тіпа так і треба .
Якщо ти так і не допетрав , ну що ж , це твої проблеми .
Дружки в тебе - твої сусіди по палаті . Згинь нах чамор .. !!