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Новости Война
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Харьков (7284) КАБ (274)

Враг ударил по гражданскому предприятию в Харькове: 11 человек пострадали, погибла женщина. Разрушены производственные помещения (обновлено)

Обстріл Харкова

Днем 27 мая враг снова нанес удар по Харькову. Разрушены производственные помещения гражданского предприятия.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города", - говорится в сообщении.

"Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных пусков!", - отметил в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отметим, что Воздушные силы информировали о пуске КАБов в сторону Харькова.

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Больше информации пока не известно.

По состоянию на 17:05 известно об 11 пострадавших. Погибла женщина.

Обновленная информация

Позже Терехов уточнил, что зафиксирован прилет в промзону Холодногорского района города. Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Также Терехов информирует, что по состоянию на 16.34 есть информация о 4 пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По информации мэра был прилет и в Шевченковском районе Харькова. Удар зафиксирован недалеко от жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным ОВА по состоянию на 16:59, уже пять пострадавших в результате удара по городу.

"Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушение производственных помещений", – уточняет Синегубов.
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Топ комментарии
+5
******** Харків,майже як німці Лондон бомбили,з тією ж різницею,що Лондон бомбив Берлін у відповідь(
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27.05.2024 16:33
+3
А "Кращебвтік" угоди підписує безпекові......
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27.05.2024 16:25
+3
Куди він там зник, у Іспанії з яневтіком. Відео ж є.
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27.05.2024 16:33
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А "Кращебвтік" угоди підписує безпекові......
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27.05.2024 16:25 Ответить
Мені одному здіється,після того як приїхав Блінкен, Єрмак зник ?
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27.05.2024 16:30 Ответить
Куди він там зник, у Іспанії з яневтіком. Відео ж є.
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27.05.2024 16:33 Ответить
Чекаємо на чергові озабочєності від західних політиків ,, а особливо від оон та її очільника товаріща Гутієріша .
Бл_ть , немає слів ...
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27.05.2024 16:31 Ответить
а что ты ждешь от посторонних если тебе говорили что будет война а ты на шашлыки. если мобилизация а в интернете самое популярное это как от нее откосить. может пусть за нас они и воюют?
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27.05.2024 17:50 Ответить
Хм , та вони навоюють . Вони хоч би за себе стали воювати . В чому я глибоко сумніваюсь , з огляду на ганебну безхребетність і ******* переважної частини Заходу .
Я чекаю хоч якоїсь - більш менш рішучої реакції лицемірного західного суспільства і його політиків на факт навмисних вбивств мирних мешканців України . !
Коли Ізраїль вдарив по мирних в Газі , Захід - ай яй яй , каравул , геноцид , фрипалєстін , стотисячні мітинги проти Ізраїля , пікети по всьому світу , напади на ізраїльтян .
Коли паРаша вдарила півтонними бомбами по центру мільйонного міста , світ - а шо сталося , а ми й не чули , і взагалі не морочте нам голову ,, в нас Ролан Гаррос і пляжний сезон .
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27.05.2024 20:57 Ответить
дружок, ты интересный тип. когда хулиганы нападут на твою жену ты вынужден ее защищать. если на соседку из дома вызовешь милицию, если из соседнего села то посочувствуешь и все. кто мы для запада? нас используют для ослабления **********. в идеале для мира нужно 20 млн украинцев что бы заниматься с/х. максимум 50 млн лаптеногих что бы качать нефть и газ. спасибо им за помощь. думаю если бы 73% могли заглянуть в будущее выбор в 2019 был бы очевидным. они ни чем не умней быдла на болотах.
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28.05.2024 16:57 Ответить
Я тобі не дружок ,, це по перше . Дружків пошукай собі в іншому місці . По друге - не міряй всіх по собі .
А по третє - я не просто так згадав про Ізраїль і Палестину ,, на їх прикладі я тобі показав приклад лицемірства Заходу . Коли дві країни однаково піддаються жорстокому бомбардуванню , але світ несамовито реагує лише на обстріли однієї . Іншу ж - майже не помічають , тіпа так і треба .
Якщо ти так і не допетрав , ну що ж , це твої проблеми .
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28.05.2024 19:42 Ответить
прости Дружок, я твою кличку написал с маленькой. еще раз для тупого. вот например ты цуцик бездомный плешивый и голодный. рядом живет хозяйский пес. его кормят, водят к ветеринару, причесывают. да, хозяин тебе может кинуть кость, и нахер ты ему нужен еще. примерно такое положение у нашей Украины. надо было думать в 1991. потом в 2019. ты же за зеленского голосовало)))) тебе Дружок обидно, что кого-то кормят, и он с ветпаспортом, а ты шавка, хотя тоже тявкаешь на чужих. это понятно? нас еще не приютили в семью.
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29.05.2024 15:00 Ответить
Ти довбо..б чи ним прикидаєшся .? Тобі ж сказали - я тобі не дружок , бидло ти неотесане ,, та ще й москвороте . !!
Дружки в тебе - твої сусіди по палаті . Згинь нах чамор .. !!
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29.05.2024 15:06 Ответить
ты не мне "дружок" ты просто дружок, тузик или бобик. шавка одним словом, тупая.
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29.05.2024 20:09 Ответить
******** Харків,майже як німці Лондон бомбили,з тією ж різницею,що Лондон бомбив Берлін у відповідь(
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27.05.2024 16:33 Ответить
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27.05.2024 17:33 Ответить
Горіть в пеклі роашиські варвари ,що б ви всі виздихали виродки.
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27.05.2024 18:27 Ответить
 
 