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Новини Війна
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Ворог ударив по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення (оновлено)

Обстріл Харкова

Вдень 27 травня ворог знову завдав удару по Харкову. Зруйновано виробничі приміщення цивільного підприємства.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста", - йдеться у повідомленні. 

"Ворог завдав удару по Харкову. Є загроза повторних пусків!", - зазначив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Зазначимо, що Повітряні сили інформували про пуск КАБів у бік Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

Більше інформації наразі не відомо.

Станом на 17:05 відомо про 11 постраждалих осіб. Загинула жінка.

Оновлена інформація

Пізніше Терехов уточнив, що зафіксовано приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Також Терехов інформує, що станом на 16.34 є інформація про 4 постраждалих, один з них у вкрай важкому стані.

За інформацією мера, був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар зафіксовано недалеко від житлових будинків. Попередньо, інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

За даними ОВА станом на 16.59, уже пʼять постраждалих внаслідок удару по місту.

"Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень", - уточняє Синєгубов.

Автор: 

Харків (5581) КАБ (355)


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Топ коментарі
+5
******** Харків,майже як німці Лондон бомбили,з тією ж різницею,що Лондон бомбив Берлін у відповідь(
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27.05.2024 16:33
+3
А "Кращебвтік" угоди підписує безпекові......
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27.05.2024 16:25
+3
Куди він там зник, у Іспанії з яневтіком. Відео ж є.
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27.05.2024 16:33
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А "Кращебвтік" угоди підписує безпекові......
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27.05.2024 16:25 Відповісти
Мені одному здіється,після того як приїхав Блінкен, Єрмак зник ?
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27.05.2024 16:30 Відповісти
Куди він там зник, у Іспанії з яневтіком. Відео ж є.
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27.05.2024 16:33 Відповісти
Чекаємо на чергові озабочєності від західних політиків ,, а особливо від оон та її очільника товаріща Гутієріша .
Бл_ть , немає слів ...
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27.05.2024 16:31 Відповісти
а что ты ждешь от посторонних если тебе говорили что будет война а ты на шашлыки. если мобилизация а в интернете самое популярное это как от нее откосить. может пусть за нас они и воюют?
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27.05.2024 17:50 Відповісти
Хм , та вони навоюють . Вони хоч би за себе стали воювати . В чому я глибоко сумніваюсь , з огляду на ганебну безхребетність і ******* переважної частини Заходу .
Я чекаю хоч якоїсь - більш менш рішучої реакції лицемірного західного суспільства і його політиків на факт навмисних вбивств мирних мешканців України . !
Коли Ізраїль вдарив по мирних в Газі , Захід - ай яй яй , каравул , геноцид , фрипалєстін , стотисячні мітинги проти Ізраїля , пікети по всьому світу , напади на ізраїльтян .
Коли паРаша вдарила півтонними бомбами по центру мільйонного міста , світ - а шо сталося , а ми й не чули , і взагалі не морочте нам голову ,, в нас Ролан Гаррос і пляжний сезон .
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27.05.2024 20:57 Відповісти
дружок, ты интересный тип. когда хулиганы нападут на твою жену ты вынужден ее защищать. если на соседку из дома вызовешь милицию, если из соседнего села то посочувствуешь и все. кто мы для запада? нас используют для ослабления **********. в идеале для мира нужно 20 млн украинцев что бы заниматься с/х. максимум 50 млн лаптеногих что бы качать нефть и газ. спасибо им за помощь. думаю если бы 73% могли заглянуть в будущее выбор в 2019 был бы очевидным. они ни чем не умней быдла на болотах.
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28.05.2024 16:57 Відповісти
Я тобі не дружок ,, це по перше . Дружків пошукай собі в іншому місці . По друге - не міряй всіх по собі .
А по третє - я не просто так згадав про Ізраїль і Палестину ,, на їх прикладі я тобі показав приклад лицемірства Заходу . Коли дві країни однаково піддаються жорстокому бомбардуванню , але світ несамовито реагує лише на обстріли однієї . Іншу ж - майже не помічають , тіпа так і треба .
Якщо ти так і не допетрав , ну що ж , це твої проблеми .
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28.05.2024 19:42 Відповісти
прости Дружок, я твою кличку написал с маленькой. еще раз для тупого. вот например ты цуцик бездомный плешивый и голодный. рядом живет хозяйский пес. его кормят, водят к ветеринару, причесывают. да, хозяин тебе может кинуть кость, и нахер ты ему нужен еще. примерно такое положение у нашей Украины. надо было думать в 1991. потом в 2019. ты же за зеленского голосовало)))) тебе Дружок обидно, что кого-то кормят, и он с ветпаспортом, а ты шавка, хотя тоже тявкаешь на чужих. это понятно? нас еще не приютили в семью.
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29.05.2024 15:00 Відповісти
Ти довбо..б чи ним прикидаєшся .? Тобі ж сказали - я тобі не дружок , бидло ти неотесане ,, та ще й москвороте . !!
Дружки в тебе - твої сусіди по палаті . Згинь нах чамор .. !!
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29.05.2024 15:06 Відповісти
ты не мне "дружок" ты просто дружок, тузик или бобик. шавка одним словом, тупая.
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29.05.2024 20:09 Відповісти
******** Харків,майже як німці Лондон бомбили,з тією ж різницею,що Лондон бомбив Берлін у відповідь(
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27.05.2024 16:33 Відповісти
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27.05.2024 17:33 Відповісти
Горіть в пеклі роашиські варвари ,що б ви всі виздихали виродки.
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27.05.2024 18:27 Відповісти
 
 