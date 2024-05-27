Ворог ударив по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення (оновлено)

Вдень 27 травня ворог знову завдав удару по Харкову. Зруйновано виробничі приміщення цивільного підприємства.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

"Ворог завдав удару по Харкову. Є загроза повторних пусків!", - зазначив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, що Повітряні сили інформували про пуск КАБів у бік Харкова.

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Більше інформації наразі не відомо.

Станом на 17:05 відомо про 11 постраждалих осіб. Загинула жінка.

Оновлена інформація

Пізніше Терехов уточнив, що зафіксовано приліт у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Також Терехов інформує, що станом на 16.34 є інформація про 4 постраждалих, один з них у вкрай важкому стані.

За інформацією мера, був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар зафіксовано недалеко від житлових будинків. Попередньо, інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

За даними ОВА станом на 16.59, уже пʼять постраждалих внаслідок удару по місту.

"Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень", - уточняє Синєгубов.