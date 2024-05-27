Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО
Росія на місяць використовує понад 3000 КАБів для завдання ударів по Україні.
Про це сьогодні на просконференції в Мадриді заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Найголовніша проблема, яка сьогодні є: Росія на місяць використовує понад 3000 КАБів. Просто по людях. У наступному місяці може бути 3,5 тис. (авіабомб. - Ред.) просто на голову людям. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою не спроможний витримати. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити 3 тисячі авіабомб на місяць, її просто не існує. Нам треба хоча б 7 систем Patriot. Нам лише для Харкова треба 2 системи", - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що такі системи не дозволятимуть російським літакам підлітати на достатню відстань, щоб завдавати ударів КАБами по українській території.
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Гроші маєш.
@13Hellis_13
цікаве питання. Але... Відповіді у мене немає.
ПВО треба щоб не підпускати літаки до зони пуска КАБу.
конструктивно - тобто, в Україні вже знайшли один із способів, як можна розв'язати цю задачу, тобто, усунути (знищити) перевагу ворога у вигляді КАБ - системи ППО Петріот не дозволять ворожим літакам наблизитись на відстань досяжності КАБ до цілі, що зробить КАБ непридатними.
Думаю, ця презентація достатньо зрозуміла і переконлива для того, щоб досягти поставлених для неї результатів.