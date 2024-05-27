Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

Росія на місяць використовує понад 3000 КАБів для завдання ударів по Україні.

Про це сьогодні на просконференції в Мадриді заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є: Росія на місяць використовує понад 3000 КАБів. Просто по людях. У наступному місяці може бути 3,5 тис. (авіабомб. - Ред.) просто на голову людям. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою не спроможний витримати. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити 3 тисячі авіабомб на місяць, її просто не існує. Нам треба хоча б 7 систем Patriot. Нам лише для Харкова треба 2 системи", - зазначив Зеленський.