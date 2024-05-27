Россия за месяц использует более 3 тыс. КАБов, Украине нужно хотя бы 7 систем Patriot, чтобы противодействовать, - Зеленский. ВИДЕО

Россия в месяц использует более 3000 КАБов для нанесения ударов по Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Мадриде заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть: Россия в месяц использует более 3000 КАБов. Просто по людям. В следующем месяце может быть 3,5 тыс. (авиабомб. - Ред.) просто на голову людям. Никто с любым оружием в руках, с любой подготовкой не способен выдержать. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить 3 тысячи авиабомб в месяц, его просто не существует. Нам надо хотя бы 7 систем Patriot. Нам только для Харькова надо 2 системы", - отметил Зеленский.