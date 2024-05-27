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Россия за месяц использует более 3 тыс. КАБов, Украине нужно хотя бы 7 систем Patriot, чтобы противодействовать, - Зеленский. ВИДЕО

Россия в месяц использует более 3000 КАБов для нанесения ударов по Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Мадриде заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть: Россия в месяц использует более 3000 КАБов. Просто по людям. В следующем месяце может быть 3,5 тыс. (авиабомб. - Ред.) просто на голову людям. Никто с любым оружием в руках, с любой подготовкой не способен выдержать. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить 3 тысячи авиабомб в месяц, его просто не существует. Нам надо хотя бы 7 систем Patriot. Нам только для Харькова надо 2 системы", - отметил Зеленский.

Он объяснил, что такие системы не позволят российским самолетам подлетать на достаточное расстояние, чтобы наносить удары КАБами по украинской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об обстреле Харькова: Слова солидарности не перехватывают российской ракеты. Семь Patriot нужны сейчас

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Patriot (276) КАБ (358)


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Топ комментарии
+10
Купи.
Гроші маєш.
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27.05.2024 16:03
+8
От гнида. У 23 році, ця шикса віддала на розкрадання при будівництві шляхів 1.6 млрд. доларів. На ЗСУ - майже одну тритину. А скіки грошей з 19 року було розкрадено зеленским - можна було закрити все - і небо і кордони.... Та більшість у 19 році вирішила - треба більше крові патріотів.
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27.05.2024 16:10
+7
Hellis

@13Hellis_13

цікаве питання. Але... Відповіді у мене немає.

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27.05.2024 16:13
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Купи.
Гроші маєш.
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27.05.2024 16:03 Ответить
Накрав..треба вже конфісковувати його майно й арештовувати рахунки
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27.05.2024 16:06 Ответить
Потрібно - та хто ж іх дасть? - доглядача в зоопарку питають - а цеи лев може за день з"істи 20 кг м"яса? - може! - та хто ж иому дасть
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27.05.2024 16:06 Ответить
А в Конча-Заспа немає зайвих...??? Чи там критична може ситуація ( щоправда не чули щодо цього ))).
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27.05.2024 16:07 Ответить
От гнида. У 23 році, ця шикса віддала на розкрадання при будівництві шляхів 1.6 млрд. доларів. На ЗСУ - майже одну тритину. А скіки грошей з 19 року було розкрадено зеленским - можна було закрити все - і небо і кордони.... Та більшість у 19 році вирішила - треба більше крові патріотів.
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27.05.2024 16:10 Ответить
А отого ''каба'' можна збивати?
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27.05.2024 16:10 Ответить
Нам срочно нужен асфальтомет и деревопускатель. Этого добра зеледент с запасом накопил.
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27.05.2024 16:10 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

цікаве питання. Але... Відповіді у мене немає.

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27.05.2024 16:13 Ответить
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27.05.2024 16:25 Ответить
Оля видохни, інфаркт схопить задонать краще на ФПВ дрон будь якій бригаді, більше користі буде.
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27.05.2024 16:31 Ответить
...і бажано, щоб це були нові системи, а не прострочені!
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27.05.2024 16:16 Ответить
Путін це ти твінком залогінився на цензор? Ти хоча б статтю почитав.

ПВО треба щоб не підпускати літаки до зони пуска КАБу.
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27.05.2024 16:30 Ответить
Тоді ППО мабудь. Щоб не підпускати літаки - треба їх розхріначити на території рф. До взльоту.
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27.05.2024 17:10 Ответить
дякую, і так, до взльоту іх теж треба бити 👍
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27.05.2024 20:29 Ответить
по Сумщині б'ють КАБами з кацапії без дозволу бити по кацапії вся зброя марна .
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27.05.2024 16:24 Ответить
да ты потужнее кабов, ты за месяц извергаешь три тысячи видосиков. И на этом всьо
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27.05.2024 16:31 Ответить
Зелений саботажник робе вигляд що не розуміє що потрібно боротися з літаками які запускають КАБи знищуючи рашистські аеродроми разом з персоналом , військовими містечками і складами .Чим бити ? Зелені ще навесні 2023 року звітували що виробництво далекобійних дронів поставили на поток .Якщо не б'ють то одне з двух : або вкрали гроші або умисний саботаж.
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27.05.2024 16:40 Ответить
Вот же ****! То тебе хотя бы две, сегодня хотя бы семь. А по жизни уйди от Украины. Хоть в свой Израиль
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27.05.2024 16:44 Ответить
вони Каби а ми асфальт вони ракети а ми асфальт
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27.05.2024 17:02 Ответить
Надо лупить по аэродромам.
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27.05.2024 17:41 Ответить
Пытриоты конечно нужны. Но и мозги зеленскому тоже не помешали бы.
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27.05.2024 17:56 Ответить
Україні потрібен новий президент, а не Patriot
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27.05.2024 19:16 Ответить
Знівелювати КАБ - це воєнна задача № 1 зараз.
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28.05.2024 03:43 Ответить
Президент дуже добре пояснив ситуацію: просто, зрозуміло, переконливо, коротко і

конструктивно - тобто, в Україні вже знайшли один із способів, як можна розв'язати цю задачу, тобто, усунути (знищити) перевагу ворога у вигляді КАБ - системи ППО Петріот не дозволять ворожим літакам наблизитись на відстань досяжності КАБ до цілі, що зробить КАБ непридатними.

Думаю, ця презентація достатньо зрозуміла і переконлива для того, щоб досягти поставлених для неї результатів.
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28.05.2024 03:51 Ответить
 
 