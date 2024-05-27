Россия за месяц использует более 3 тыс. КАБов, Украине нужно хотя бы 7 систем Patriot, чтобы противодействовать, - Зеленский. ВИДЕО
Россия в месяц использует более 3000 КАБов для нанесения ударов по Украине.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Мадриде заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Самая главная проблема, которая сегодня есть: Россия в месяц использует более 3000 КАБов. Просто по людям. В следующем месяце может быть 3,5 тыс. (авиабомб. - Ред.) просто на голову людям. Никто с любым оружием в руках, с любой подготовкой не способен выдержать. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить 3 тысячи авиабомб в месяц, его просто не существует. Нам надо хотя бы 7 систем Patriot. Нам только для Харькова надо 2 системы", - отметил Зеленский.
Он объяснил, что такие системы не позволят российским самолетам подлетать на достаточное расстояние, чтобы наносить удары КАБами по украинской территории.
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Гроші маєш.
@13Hellis_13
цікаве питання. Але... Відповіді у мене немає.
ПВО треба щоб не підпускати літаки до зони пуска КАБу.
конструктивно - тобто, в Україні вже знайшли один із способів, як можна розв'язати цю задачу, тобто, усунути (знищити) перевагу ворога у вигляді КАБ - системи ППО Петріот не дозволять ворожим літакам наблизитись на відстань досяжності КАБ до цілі, що зробить КАБ непридатними.
Думаю, ця презентація достатньо зрозуміла і переконлива для того, щоб досягти поставлених для неї результатів.