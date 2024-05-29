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Новости Война
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Харьков (7286) Воздушные силы (2002) Евлаш Илья (137) КАБ (279)

В Воздушных силах фиксируют тактику "каруселей" самолетов РФ, сбрасывающих КАБы на Харьков, - Евлаш

Повітряні сили розповіли про тактику російських літаків

В последнее время украинские войска фиксируют тактику российских самолетов, которые "каруселью" залетают и сбрасывают бомбы в направлении Харькова и Харьковщины.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире 5 канала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Что касается тактики, мы фиксируем в последние дни ряд самолетов Су-34, Су-35, которые залетают такой "каруселью" и отрабатывают, сбрасывая несколько бомб в направлении Харькова. Конечно, мы об этом информируем сразу граждан на наших платформах", - рассказал он.

Евлаш добавил, что Харьковщина сейчас больше всего подвергается российским обстрелам, причем регион является мишенью не только для вражеских КАБов, но и для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Также читайте: Ситуация в Харькове драматична, – посол ФРГ Егер

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 27 мая враг нанес удар по Харькову. Разрушены производственные помещения гражданского предприятия.
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Топ комментарии
+9
Нужно круглосуточно крутить во всех мировых СМИ. А то весь мир визжит что Израиль нечестно бомбит ХАМАС. А то что творят росийские нацисты всем по боку в том числе ООН. Им же за ето не заплатили.
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29.05.2024 15:41
+6
юний біляшу, фіксувати - це знерухомлювати, робити сталим у спокої

і ще: менше спи по ночах під час тривог - довше прожиєш
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29.05.2024 15:34
+5
якась кукольна війна - в одну сторону...
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29.05.2024 15:37
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Это хорошо что фиксируете. Хуже если бы не фиксировали.
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29.05.2024 15:33 Ответить
ФІКСАЦІЯ ЦЕ СИЛА !
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29.05.2024 18:19 Ответить
юний біляшу, фіксувати - це знерухомлювати, робити сталим у спокої

і ще: менше спи по ночах під час тривог - довше прожиєш
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29.05.2024 15:34 Ответить
Хлопець на своєму місці! ...
Тепер всім стало спокійно!...
... Клоуни, робіть щось, а не триндіть!...
Нагнітаючи істерію!...
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29.05.2024 17:13 Ответить
і ніхто не чіпає русню?
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29.05.2024 15:35 Ответить
Товаріщ Салліван не дозволяє .
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29.05.2024 15:37 Ответить
Щось здаеться що це товариш дермак з буратіно коломойского не дозволяють . Дуже схоже на бурю в стакані на початку війни від зеленського "Чому ми не в НАТО"
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29.05.2024 18:16 Ответить
якась кукольна війна - в одну сторону...
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29.05.2024 15:37 Ответить
тактика нацистських Люфтваффе...
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29.05.2024 15:37 Ответить
Так "літун" Люфтваффе вчились у радянських авіаційних училищах.
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29.05.2024 15:50 Ответить
"літуни"
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29.05.2024 15:51 Ответить
і чому та сторона по який можна шмаляти всім чим є це завжди Україна?
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29.05.2024 15:39 Ответить
статья ни о чем
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29.05.2024 15:39 Ответить
А на Харківщині наші С-300 у "карусель" із кацапольотами бавитися не можуть?!
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29.05.2024 15:40 Ответить
Нужно круглосуточно крутить во всех мировых СМИ. А то весь мир визжит что Израиль нечестно бомбит ХАМАС. А то что творят росийские нацисты всем по боку в том числе ООН. Им же за ето не заплатили.
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29.05.2024 15:41 Ответить
як у другу світову
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29.05.2024 15:41 Ответить
Щоб ці літуни подохли у страшних муках без надії на порятунок.
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29.05.2024 16:27 Ответить
Я отримав потужне заспокоєння 9 ступеня.
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29.05.2024 16:45 Ответить
ми повинні знати родичів пілотів що ******** Харків і знищувати їх не залежно від статі і віку
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29.05.2024 17:06 Ответить
А дермак з буратіно в цей час граються в саміт щоб погуляти по ЕС та відпочити на їх курортах з родинами
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29.05.2024 18:21 Ответить
***** - це не цікаво.... Від тебе!
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29.05.2024 18:53 Ответить
 
 