Наслідки ракетного удару по Києву. ФОТОрепортаж
Під ранок 31 травня росіяни атакували Київ ракетами. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Зазначається, що пожежа спалахнула на прощі приблизно 120 м2. Вогнем пошкоджено приватне домоволодіння СТО, автомийка, а також 6 легкових авто й складське приміщення.
"Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.
Топ коментарі
+15 Володимир Ярощук #452835
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+14 Said_
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+11 Валентин Коваль #587289
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ЗІ: вчора заходив на сторінку у ФБ до свого знайомого, до цього бачив світлину, як він у 2019 кидає у скриньку бюлетень и підпис - у Європу з новим президентом .. а зараз бачу - нема вже )) видалив ... падло зелене
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