Наслідки ракетного удару по Києву. ФОТОрепортаж

Під ранок 31 травня росіяни атакували Київ ракетами. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Зазначається, що пожежа спалахнула на прощі приблизно 120 м2. Вогнем пошкоджено приватне домоволодіння СТО, автомийка, а також 6 легкових авто й складське приміщення.

"Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.

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