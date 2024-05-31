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Наслідки ракетного удару по Києву. ФОТОрепортаж

Під ранок 31 травня росіяни атакували Київ ракетами. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Зазначається, що пожежа спалахнула на прощі приблизно 120 м2. Вогнем пошкоджено приватне домоволодіння СТО, автомийка, а також  6 легкових авто  й складське приміщення.

"Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 31 травня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО знищили усі ворожі ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Харкова: три особи загинули, 23 постраждалі. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва

Автор: 

Київ (19469) обстріл (28486) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+15
москва стоїть ? Чому ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:04
+14
А ви ту мокшу (місто) - асфальтом! Асфальтом!!! Прямо по кремлю і - АСФАЛЬТОМ!!!
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31.05.2024 08:24
+11
Одна радість - шо людеи ше не було
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31.05.2024 08:02
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Одна радість - шо людеи ше не було
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31.05.2024 08:02 Відповісти
Треба х**рити по москві. Однозначно.
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31.05.2024 08:51 Відповісти
Хвала Господу нашему Iiсусу Христу! Навiки Слава! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 09:45 Відповісти
москва стоїть ? Чому ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:04 Відповісти
Так учора є там добре горіло.
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31.05.2024 08:06 Відповісти
Много курят! Окурки кругом бросают! Загорелось!
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31.05.2024 08:07 Відповісти
Бо далеко, а партнери трошки сцикливі.
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31.05.2024 08:11 Відповісти
А ви ту мокшу (місто) - асфальтом! Асфальтом!!! Прямо по кремлю і - АСФАЛЬТОМ!!!
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31.05.2024 08:24 Відповісти
тому що зелена шмаркля, обрана 73% зебілами закрила ракетну програму, ось чому...
ЗІ: вчора заходив на сторінку у ФБ до свого знайомого, до цього бачив світлину, як він у 2019 кидає у скриньку бюлетень и підпис - у Європу з новим президентом .. а зараз бачу - нема вже )) видалив ... падло зелене
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31.05.2024 09:55 Відповісти
Ракеты уже залетают в окна киевлян, русаки практически на пороге города Харьков, а официальный Пентагон: "Мы запрещаем использовать наше поставленное оружие по военной инфраструктуре армии рф!" Это что за подходы, это что за принципы такие?!
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31.05.2024 08:06 Відповісти
Дурепа, русак та русские, це всеодно, що гонорар та гонорея. Русак на давньоруській мові означає русий.
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31.05.2024 08:13 Відповісти
Московщина не має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Москалі (московити, мокша) ніколи не називали русичами (русами, русинами). То угро-татаро-монгольська нечисть свого часу окультурена київськими русичами.
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31.05.2024 13:57 Відповісти
Усі ракети в кількості 1 Іскандер?! Решта була на Харківщині, так що дуже голосно написано без даних ППО
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31.05.2024 08:06 Відповісти
Ни куя себе обломки , ПВО должно уничтожать ракеты к подлёту Киева , но не над Киевом.
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31.05.2024 11:14 Відповісти
Ты понимаешь какую глупость написало?
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31.05.2024 12:12 Відповісти
Кумедні якісь "уламки", що падають і знищують саме об"єкти критичної інфраструктури...
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31.05.2024 13:59 Відповісти
Гадять московіти Українцям, за підтримки їх ЖДУНІВ!!
Смерть московітам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ КМУ ОПУ ГПУ ЦОВВ…!!
Слава Україні!
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01.06.2024 11:48 Відповісти
 
 