Враг утром нанес ракетный удар по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под утро 31 мая россияне атаковали Киев ракетами. В результате падения обломков возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
Отмечается, что пожар вспыхнул на площади примерно 120м2. Огнем повреждены частное домовладение СТО, автомойка, а также 6 легковых авто и складское помещение.
"Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.
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ЗІ: вчора заходив на сторінку у ФБ до свого знайомого, до цього бачив світлину, як він у 2019 кидає у скриньку бюлетень и підпис - у Європу з новим президентом .. а зараз бачу - нема вже )) видалив ... падло зелене
Смерть московітам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ КМУ ОПУ ГПУ ЦОВВ…!!
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