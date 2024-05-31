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Враг утром нанес ракетный удар по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под утро 31 мая россияне атаковали Киев ракетами. В результате падения обломков возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

Отмечается, что пожар вспыхнул на площади примерно 120м2. Огнем повреждены частное домовладение СТО, автомойка, а также 6 легковых авто и складское помещение.

"Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.

Также смотрите: Ночной обстрел Харькова: три человека погибли, 23 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва
Наслідки ворожого обстрілу Києва

Автор: 

Киев (25524) обстрел (27165) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+15
москва стоїть ? Чому ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:04
+14
А ви ту мокшу (місто) - асфальтом! Асфальтом!!! Прямо по кремлю і - АСФАЛЬТОМ!!!
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31.05.2024 08:24
+11
Одна радість - шо людеи ше не було
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31.05.2024 08:02
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Одна радість - шо людеи ше не було
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31.05.2024 08:02 Ответить
Треба х**рити по москві. Однозначно.
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31.05.2024 08:51 Ответить
Хвала Господу нашему Iiсусу Христу! Навiки Слава! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 09:45 Ответить
москва стоїть ? Чому ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 08:04 Ответить
Так учора є там добре горіло.
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31.05.2024 08:06 Ответить
Много курят! Окурки кругом бросают! Загорелось!
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31.05.2024 08:07 Ответить
Бо далеко, а партнери трошки сцикливі.
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31.05.2024 08:11 Ответить
А ви ту мокшу (місто) - асфальтом! Асфальтом!!! Прямо по кремлю і - АСФАЛЬТОМ!!!
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31.05.2024 08:24 Ответить
тому що зелена шмаркля, обрана 73% зебілами закрила ракетну програму, ось чому...
ЗІ: вчора заходив на сторінку у ФБ до свого знайомого, до цього бачив світлину, як він у 2019 кидає у скриньку бюлетень и підпис - у Європу з новим президентом .. а зараз бачу - нема вже )) видалив ... падло зелене
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31.05.2024 09:55 Ответить
Ракеты уже залетают в окна киевлян, русаки практически на пороге города Харьков, а официальный Пентагон: "Мы запрещаем использовать наше поставленное оружие по военной инфраструктуре армии рф!" Это что за подходы, это что за принципы такие?!
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31.05.2024 08:06 Ответить
Дурепа, русак та русские, це всеодно, що гонорар та гонорея. Русак на давньоруській мові означає русий.
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31.05.2024 08:13 Ответить
Московщина не має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Москалі (московити, мокша) ніколи не називали русичами (русами, русинами). То угро-татаро-монгольська нечисть свого часу окультурена київськими русичами.
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31.05.2024 13:57 Ответить
Усі ракети в кількості 1 Іскандер?! Решта була на Харківщині, так що дуже голосно написано без даних ППО
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31.05.2024 08:06 Ответить
Ни куя себе обломки , ПВО должно уничтожать ракеты к подлёту Киева , но не над Киевом.
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31.05.2024 11:14 Ответить
Ты понимаешь какую глупость написало?
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31.05.2024 12:12 Ответить
Кумедні якісь "уламки", що падають і знищують саме об"єкти критичної інфраструктури...
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31.05.2024 13:59 Ответить
Гадять московіти Українцям, за підтримки їх ЖДУНІВ!!
Смерть московітам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ КМУ ОПУ ГПУ ЦОВВ…!!
Слава Україні!
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01.06.2024 11:48 Ответить
 
 