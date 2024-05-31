Враг утром нанес ракетный удар по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под утро 31 мая россияне атаковали Киев ракетами. В результате падения обломков возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

Отмечается, что пожар вспыхнул на площади примерно 120м2. Огнем повреждены частное домовладение СТО, автомойка, а также 6 легковых авто и складское помещение.

"Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.

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