Ночной обстрел Харькова: три человека погибли, 23 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около полуночи россияне нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
В результате попадания в многоэтажку погибли мужчина и женщина. Правоохранители устанавливают их личности. Также уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. 23 человека получили ранения, в том числе 2-летние мальчик и девочка. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.
"Среди пострадавших - медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва", - рассказал городской голова Игорь Терехов.
Еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.
"Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", - отметил председатель ОВА Олег Синегубов.
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