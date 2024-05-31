РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13448 посетителей онлайн
Новости Фото
4 764 12

Ночной обстрел Харькова: три человека погибли, 23 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около полуночи россияне нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В результате попадания в многоэтажку погибли мужчина и женщина. Правоохранители устанавливают их личности. Также уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. 23 человека получили ранения, в том числе 2-летние мальчик и девочка. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.

"Среди пострадавших - медицинский работник и полицейская, которые прибыли на место взрыва", - рассказал городской голова Игорь Терехов.

Еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.

"Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", - отметил председатель ОВА Олег Синегубов.

Также читайте: Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Информация о пострадавших уточняется

Обстріли Харкова 30 травня
Обстріли Харкова 30 травня: зруйнована багатоповерхівка в Новобаварському районі
Обстріли Харкова 30 травня: окупанти били близько опівночі
Обстріли Харкова 30 травня
Обстріли Харкова 30 травня: серед постраждалих медики

Автор: 

обстрел (27165) Харьков (7490) жертвы (2073)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Новинка від рашистів - тактика подвійного удару . Коли вже ведуться рятувальні роботи- це навіть не фашизм це ...
показать весь комментарий
31.05.2024 06:47
+6
Він підорас знущається так через відсутність ППО!!! І є другий підар, який обклався ППО, поліцією, спецпризначенцями, колючим дротом, але ж головне боневтік!?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:20
+5
Вже давно не новинка
показать весь комментарий
31.05.2024 07:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли років 20-25 можна почати повний рестарт, виїхати за кордон тощо. Коли 45-50 років і з усього капіталу квартира та може кілька тисяч доларів у запасі, то це повний триндець
показать весь комментарий
31.05.2024 06:41 Ответить
А як і тих тисяч нема?
показать весь комментарий
31.05.2024 08:33 Ответить
а у відповідь зразу ж почали по ПУ "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області" Джерело:
показать весь комментарий
31.05.2024 06:46 Ответить
Новинка від рашистів - тактика подвійного удару . Коли вже ведуться рятувальні роботи- це навіть не фашизм це ...
показать весь комментарий
31.05.2024 06:47 Ответить
Вже давно не новинка
показать весь комментарий
31.05.2024 07:00 Ответить
Для цих покидьків "Ето дєло чєсті, доблєсті і слави". Воєнная хітрость..(((
показать весь комментарий
31.05.2024 07:02 Ответить
Він підорас знущається так через відсутність ППО!!! І є другий підар, який обклався ППО, поліцією, спецпризначенцями, колючим дротом, але ж головне боневтік!?
показать весь комментарий
31.05.2024 07:20 Ответить
Боневтік вже не актуально....на часі - кращебвтік...
показать весь комментарий
31.05.2024 08:35 Ответить
Як казала одна письменниця - краще б втік, уже й забули б. А ще краще, щоб не вибрали у 2019 році, в ідеалі - щоб Зеленські саша і ріма використовували презервативи, щоб і натяку не було.
показать весь комментарий
31.05.2024 08:38 Ответить
Тварюки рашисткі, руйнують місто моєї студентської молодості..Де там наш Головковерх? Чому немає адекватної відповіді? Вже США з ЄС, начебто, не проти цього
показать весь комментарий
31.05.2024 12:52 Ответить
 
 