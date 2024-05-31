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Новости
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Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Информация о пострадавших уточняется

Росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині

Поздно вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по жилой инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Игорь Терехов.

"Будьте осторожны - в городе слышны звуки взрывов!", - призвал он.

По его информации, россияне ударили в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар.

Напомним, вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел Харькова, удары по Малой Даниловке, Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районам, есть раненые

Автор: 

взрыв (6738) обстрел (27114) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+13
Папа Франциск,твій вихід.ой,це ж не Бєлгород,тоді все ок.
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31.05.2024 00:16
+8
Цілодобово гинуть украінці у свох домівках ,
а політики зі всього світу
гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
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31.05.2024 00:31
+8
Кацапстан - це колективний путлєр ,
а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹
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31.05.2024 00:46
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Папа Франциск,твій вихід.ой,це ж не Бєлгород,тоді все ок.
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31.05.2024 00:16 Ответить
Скоти росіяни. Але думаю, це загальновідомий факт. А бубочка на свій саміт миру все надіється. Наївна людина. Чи просто дурна.
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31.05.2024 00:26 Ответить
Та бубочка свої рейтинги міряє щотижня,йому той саміт потрібен,щоб "корисні хом'ячки" любити не перестали,тому його так і розганяють "позітівниє" блогери.
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31.05.2024 00:47 Ответить
Кацапи гандони, такий гарний день був, переправу крякнули, Трампа визнали виновним... але б краще люди вціліли
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31.05.2024 00:30 Ответить
Цілодобово гинуть украінці у свох домівках ,
а політики зі всього світу
гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
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31.05.2024 00:31 Ответить
Кривавий упирь.

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31.05.2024 00:34 Ответить
Кацапстан - це колективний путлєр ,
а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹
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31.05.2024 00:46 Ответить
Входять всі без винятку !!
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31.05.2024 00:52 Ответить
легион под названием население россии
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31.05.2024 01:31 Ответить
Здохни , кривавий вибл@док 😡
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31.05.2024 00:47 Ответить
Надеюсь по белгороду прилетит.
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31.05.2024 00:37 Ответить
Ватикану ето покажите как рашисты даже не скрывают что целятся по школам, больницам и магазинам с гражданскими и детьми
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31.05.2024 00:40 Ответить
Говорят вроде Трампа засудили. Если правда то у ***** будет истерика. ***** все надежды покладал на него и изо всех сил тянул время до прихода Трампа
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31.05.2024 00:42 Ответить
І що з того? Він все одно балотуватиметься, а якщо оберуть, то з тюрми правитиме США)
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31.05.2024 02:07 Ответить
Трамп отримав по зубам та став першим президентом США який отримав уголовне покарання…
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31.05.2024 12:36 Ответить
 
 