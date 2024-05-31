Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Информация о пострадавших уточняется
Поздно вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по жилой инфраструктуре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Игорь Терехов.
"Будьте осторожны - в городе слышны звуки взрывов!", - призвал он.
По его информации, россияне ударили в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар.
Напомним, вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.
Топ комментарии
+13 Лис Микита #575773
показать весь комментарий31.05.2024 00:16
+8 Amber
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+8 Amber
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а політики зі всього світу
гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹