Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове. Информация о пострадавших уточняется

Поздно вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по жилой инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Игорь Терехов.

"Будьте осторожны - в городе слышны звуки взрывов!", - призвал он.

По его информации, россияне ударили в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар.

Напомним, вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел Харькова, удары по Малой Даниловке, Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районам, есть раненые