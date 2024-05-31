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Новини
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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові: 2 людини загинуло ще 13 людей постраждало, серед них 2 дітей (оновлено)

Росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині

Пізно ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи. Ворог вдарив по житловій інфраструктурі: 2 людини загинуло та ще 13 людей поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав міський голова Ігор Терехов.

"Будьте обережні - у місті чути звуки вибухів!", - закликав він.

За його інформацією, росіяни вдарили у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдруге обстріляли Харків та влучили в пʼятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Згодом, він написав, що внаслідок удару постраждало 8 людей.

Станом на 01:08 кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Незабаром з'явилась інформація про 1 загиблого.

О 01:38 кількість постраждалих збільшилась до 13. Серед них 2 дітей 12 років.

Станом на 01:52 в Харкові вже 2 загиблих.

Нагадаємо, ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи.

Також читайте: Доба на Харківщині: ракетний обстріл Харкова, удари по Малій Данилівці, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах, є поранені

Автор: 

вибух (4449) обстріл (28428) Харків (5589)


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Топ коментарі
+13
Папа Франциск,твій вихід.ой,це ж не Бєлгород,тоді все ок.
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31.05.2024 00:16
+8
Цілодобово гинуть украінці у свох домівках ,
а політики зі всього світу
гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
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31.05.2024 00:31
+8
Кацапстан - це колективний путлєр ,
а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹
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31.05.2024 00:46
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Папа Франциск,твій вихід.ой,це ж не Бєлгород,тоді все ок.
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31.05.2024 00:16 Відповісти
Скоти росіяни. Але думаю, це загальновідомий факт. А бубочка на свій саміт миру все надіється. Наївна людина. Чи просто дурна.
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31.05.2024 00:26 Відповісти
Та бубочка свої рейтинги міряє щотижня,йому той саміт потрібен,щоб "корисні хом'ячки" любити не перестали,тому його так і розганяють "позітівниє" блогери.
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31.05.2024 00:47 Відповісти
Кацапи гандони, такий гарний день був, переправу крякнули, Трампа визнали виновним... але б краще люди вціліли
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31.05.2024 00:30 Відповісти
Цілодобово гинуть украінці у свох домівках ,
а політики зі всього світу
гадають давати чи не давати дозвіл нам для захисту від русофашистів ,
бракує слів від усього безладу , який діється у світі 🙁
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31.05.2024 00:31 Відповісти
Кривавий упирь.

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31.05.2024 00:34 Відповісти
Кацапстан - це колективний путлєр ,
а значить вбивати потрібно всіх кацапів 👹
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31.05.2024 00:46 Відповісти
Входять всі без винятку !!
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31.05.2024 00:52 Відповісти
легион под названием население россии
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31.05.2024 01:31 Відповісти
Здохни , кривавий вибл@док 😡
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31.05.2024 00:47 Відповісти
Надеюсь по белгороду прилетит.
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31.05.2024 00:37 Відповісти
Ватикану ето покажите как рашисты даже не скрывают что целятся по школам, больницам и магазинам с гражданскими и детьми
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31.05.2024 00:40 Відповісти
Говорят вроде Трампа засудили. Если правда то у ***** будет истерика. ***** все надежды покладал на него и изо всех сил тянул время до прихода Трампа
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31.05.2024 00:42 Відповісти
І що з того? Він все одно балотуватиметься, а якщо оберуть, то з тюрми правитиме США)
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31.05.2024 02:07 Відповісти
Трамп отримав по зубам та став першим президентом США який отримав уголовне покарання…
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31.05.2024 12:36 Відповісти
 
 