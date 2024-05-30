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У Харкові лунають вибухи

Вибухи в Харкові 30 травня

Ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!" - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 2 години ночі 30 травня росіяни завдали чергового удару по Харкову.

Читайте: Рашисти б’ють ракетами по Харківщині

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589)


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кацапи передають привіт своїм прибічникам у Харкові...а заодно і ненависникам !
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30.05.2024 19:46 Відповісти
С Западной Украины оно виднее, что в Харькове происходит.
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31.05.2024 00:03 Відповісти
Реально город уже неделю круглосуточно накрывают ракетами и кабами. И область, особенно северо- восток ещё плотнее. Над городом дроны разведчики постоянно. Это очевидно . В какую игру мы играем? Может тунца ещё одного притопим в Керчи? Хотя картина такая была и три недели назад и пол года итд.
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30.05.2024 20:05 Відповісти
 
 