У Харкові лунають вибухи
Ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!" - написав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 2 години ночі 30 травня росіяни завдали чергового удару по Харкову.
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ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар30.05.2024 19:46 Відповісти Мені подобається 0
Something going wrong
показати весь коментар31.05.2024 00:03 Відповісти Мені подобається 1
Борис Дородный #516688
показати весь коментар30.05.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 3
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