У Харкові лунають вибухи

Ввечері 30 травня в Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!" - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 2 години ночі 30 травня росіяни завдали чергового удару по Харкову.

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