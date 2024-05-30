В Харькове раздаются взрывы
Вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" - написал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.
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ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий30.05.2024 19:46 Ответить Мне нравится 0
Something going wrong
показать весь комментарий31.05.2024 00:03 Ответить Мне нравится 1
Борис Дородный b39ee959
показать весь комментарий30.05.2024 20:05 Ответить Мне нравится 3
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