В Харькове раздаются взрывы

Вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.

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