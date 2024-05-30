РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10752 посетителя онлайн
Новости
3 830 3
обстрел (25782) Харьков (7287)

В Харькове раздаются взрывы

Вибухи в Харкові 30 травня

Вечером 30 мая в Харькове прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!" - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, около 2 часов ночи 30 мая россияне нанесли очередной удар по Харькову.

Читайте также: Рашисты бьют ракетами по Харьковщине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи передають привіт своїм прибічникам у Харкові...а заодно і ненависникам !
показать весь комментарий
30.05.2024 19:46 Ответить
С Западной Украины оно виднее, что в Харькове происходит.
показать весь комментарий
31.05.2024 00:03 Ответить
Реально город уже неделю круглосуточно накрывают ракетами и кабами. И область, особенно северо- восток ещё плотнее. Над городом дроны разведчики постоянно. Это очевидно . В какую игру мы играем? Может тунца ещё одного притопим в Керчи? Хотя картина такая была и три недели назад и пол года итд.
показать весь комментарий
30.05.2024 20:05 Ответить
 
 