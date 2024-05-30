РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10933 посетителя онлайн
Новости Война
1 278 3
обстрел (25782) Харьков (7287) Харьковщина (5576)

Рашисты бьют ракетами по Харьковщине

Росіяни обстрілюють Харківщину

Российские оккупационные войска атакуют Харьковскую область ракетами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Находитесь в укрытиях, враг наносит ракетные удары. Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о взрыве в Харькове.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: ракетный обстрел Харькова, удары по Малой Даниловке, Купянскому, Харьковскому и Чугуевскому районам, есть раненые
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вже багато разів пропонував партію слуг з ради перенести в Харків, обстріли закінчаться.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:53 Ответить
вже не допоможе. пуйло оголосив Зе нелегітимним, більше цю гниду не бережуть, як раніше
показать весь комментарий
30.05.2024 14:41 Ответить
Що оголосив ху&ло Україні до одного місця!

Не треба тиражувати кацапську пропаганду.

Увесь « контакт» з росіянами потрібен бути Вогневий! (С) Світан.

Слава Героям ЗСУ!
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
30.05.2024 15:36 Ответить
 
 