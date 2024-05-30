Рашисты бьют ракетами по Харьковщине

Российские оккупационные войска атакуют Харьковскую область ракетами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Находитесь в укрытиях, враг наносит ракетные удары. Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о взрыве в Харькове.

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