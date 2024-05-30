Рашисти б’ють ракетами по Харківщині
Російські окупаційні війська атакують Харківщині ракетами.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
ЗМІ повідомили про вибух у Харкові.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не треба тиражувати кацапську пропаганду.
Увесь « контакт» з росіянами потрібен бути Вогневий! (С) Світан.
Слава Героям ЗСУ!
Смерть ворогам!