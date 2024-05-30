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Новини Війна
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Рашисти б’ють ракетами по Харківщині

Росіяни обстрілюють Харківщину

Російські окупаційні війська атакують Харківщині ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомили про вибух у Харкові.

Читайте: Доба на Харківщині: ракетний обстріл Харкова, удари по Малій Данилівці, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах, є поранені

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589) Харківщина (6054)


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Я вже багато разів пропонував партію слуг з ради перенести в Харків, обстріли закінчаться.
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30.05.2024 13:53 Відповісти
вже не допоможе. пуйло оголосив Зе нелегітимним, більше цю гниду не бережуть, як раніше
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30.05.2024 14:41 Відповісти
Що оголосив ху&ло Україні до одного місця!

Не треба тиражувати кацапську пропаганду.

Увесь « контакт» з росіянами потрібен бути Вогневий! (С) Світан.

Слава Героям ЗСУ!
Смерть ворогам!
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30.05.2024 15:36 Відповісти
 
 