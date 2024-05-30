Рашисти б’ють ракетами по Харківщині

Російські окупаційні війська атакують Харківщині ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Перебувайте в укриттях, ворог завдає ракетних ударів. Жителі Харківського та Чугуївського районів, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомили про вибух у Харкові.

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