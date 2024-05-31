РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9932 посетителя онлайн
Новости
30 775 21

Ракетный удар по Киеву: обломками разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе

У Києві зруйновано трансформаторну підстанцію

В результате обстрела Киева 31 мая обломками ракет повреждена электросеть и полностью разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что как только позволила ситуация с безопасностью, энергетики начали возвращать свет жителям.

"В 8:10 нам удалось запитать большинство домов по резервным источникам. Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня должны вернуть электричество", - добавили в ДТЭК.

Также смотрите: Враг утром нанес ракетный удар по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.

Автор: 

Киев (25516) обстрел (27114) энергетика (2560) ДТЭК (520) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Вже як кацапи пишуть. Ну так і напишіть шо про*бали... Ну буває так, що тут поробиш?... Але як це уламки і саме по електропідстанції гепнули? Прикро звичайно, але ще ніде і ніхто 100 відсотково не збивав ракети, так для чого брехати шо уламки?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:09
+16
Нічого собі "уламками повністю зруйновано"... Так збили чи не збили ракету?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:04
+4
Й**бнути по москві. Це актуально.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого собі "уламками повністю зруйновано"... Так збили чи не збили ракету?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:04 Ответить
Вже як кацапи пишуть. Ну так і напишіть шо про*бали... Ну буває так, що тут поробиш?... Але як це уламки і саме по електропідстанції гепнули? Прикро звичайно, але ще ніде і ніхто 100 відсотково не збивав ракети, так для чого брехати шо уламки?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:09 Ответить
На уламках могла бути вибухівка. Та й трансформатору небагато треба, щоб зруйнувати. На жаль.
Все полагодим, а агресор за все заплатить., з відсотками.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:41 Ответить
Так справа ж не в тому, що була чи ні. Справа в тому, що точно саме в ціль попало...
показать весь комментарий
31.05.2024 11:43 Ответить
Могли ж саме біля підстанції поставити розрахунок з зеніткою (чи чим там ці газонокосилки збивають). Тому над трансформатором і збили.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:16 Ответить
Та хто ж прямо біля об'єктів ППО ставить? Це ціла наука де і як поставити, щоб збивати ті чи інші цілі мінімізовуючи попадання їх на житлові та інфраструктурні об'єкти
показать весь комментарий
31.05.2024 20:15 Ответить
Да там трансформатор простой был, ему много не надо для разрушения...
показать весь комментарий
31.05.2024 09:30 Ответить
Й**бнути по москві. Це актуально.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:12 Ответить
вважаєте, що вони це "проковтнуть"?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:30 Ответить
Блін, у нас шо почали копіювати мацкалячу пропаганду?! Це шо за уламки такі були?! Від корабля прибульців блін?!
показать весь комментарий
31.05.2024 09:19 Ответить
Ракети зазвичай не пустими літають, а з вибухікою, якщо ви не в курсі. Збити-не значить обов'язково знищити у повітрі. Якщо протиракетою було пошкоджено тільки двигун, чи блок керування, а вибухова частина вціліла-вона могла здетонувати на землі.
показать весь комментарий
31.05.2024 10:06 Ответить
Ми вже, як кацапи, говоримо, що все позбивали, але уламками були пошкоджені стратегічні об'єкти. Мабуть уламки були керованими. Не розумію, навіщо брехати, навіщо все погане брати від кацапів. Ми, українці, інший народ, набагато кращий ніж рашисти, то чому ми хочемо бути похожими на їх.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:31 Ответить
Найеми міліарди вкрали на захисті трансформаторних підстанцій, от тому і повністю підстанція зруйнована.
у кацапів енерго об'єкти закриті сітками із сталевих тросів, що значно зменшує руйнівну силу від вибухів ракет і бпл
показать весь комментарий
31.05.2024 09:44 Ответить
А як вам ціни на е/е з червня ? По 4,8 грн за кВт....Щось влада вкрай ахєрєла !!!
показать весь комментарий
31.05.2024 09:57 Ответить
Так вона ж така із 19-го року ще. Чого дивуватись?
показать весь комментарий
31.05.2024 10:54 Ответить
А вы экономьте
До 100 квт старая цена
Европейцы давно так живут
Экономят на всем
Свет выключают
Отопление зимой у них не жарит
Вода у них просто так не бежит
И монетки даже мелкие на улице не валяются
Потому они и богатые
Там, где можно сэкономить -европеец это сделает непременно
А на сэкономленное купит себе вино к ужину....
И чувствует себя ЧЕЛОВЕКОМ
показать весь комментарий
31.05.2024 11:19 Ответить
Слава Богу, не на жилой дом упали обломки
И люди все живы
А подстанции и так скоро все поменять придется
показать весь комментарий
31.05.2024 11:13 Ответить
Що це за пропаганда пішла!!?Ракету збили ,але уламки випадково потрапили,мабуть-таки туди,куди й мали потрапити....і досягли цілі...треш.З минулим командувачем ППО такого трешу не було і влучаннь стільки не було,і не скажуть:-"Ракет немає" бо вони вже є.Що за хрінь відбувається?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:21 Ответить
Умники, млять! Паучите закон сохрапнения импульса - если сбить на последнем участке - оно сыплется почти вертикально вниз.

показать весь комментарий
31.05.2024 12:08 Ответить
"Уламки" у нас падають саме на об"єкти критичної інфраструктури. І, звісно ж, їх руйнують... Це брехня уведена в ранг державної політики брехливо злодюжної і продажної камарільї з Банкової. Вище політичне і військове керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО України. І веде країну до здачі.
показать весь комментарий
31.05.2024 13:45 Ответить
"В Киеве баллистические ракеты «Искандер» и беспилотные аппараты ВС России достигли цели в центре украинской столицы. Удар наносился сегодня около пяти часов утра. Согласно утверждению местной администрации, ПВО ВСУ якобы сбила все российские ракеты, а их обломки повредили одну из заброшенных построек.

По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.

Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.

Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке https://topwar.ru/armament/drones/ дронов и складского терминала."
показать весь комментарий
31.05.2024 13:52 Ответить
 
 