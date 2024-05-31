Ракетный удар по Киеву: обломками разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе
В результате обстрела Киева 31 мая обломками ракет повреждена электросеть и полностью разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что как только позволила ситуация с безопасностью, энергетики начали возвращать свет жителям.
"В 8:10 нам удалось запитать большинство домов по резервным источникам. Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня должны вернуть электричество", - добавили в ДТЭК.
Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.
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+18 Грицько Злий
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Все полагодим, а агресор за все заплатить., з відсотками.
у кацапів енерго об'єкти закриті сітками із сталевих тросів, що значно зменшує руйнівну силу від вибухів ракет і бпл
До 100 квт старая цена
Европейцы давно так живут
Экономят на всем
Свет выключают
Отопление зимой у них не жарит
Вода у них просто так не бежит
И монетки даже мелкие на улице не валяются
Потому они и богатые
Там, где можно сэкономить -европеец это сделает непременно
А на сэкономленное купит себе вино к ужину....
И чувствует себя ЧЕЛОВЕКОМ
И люди все живы
А подстанции и так скоро все поменять придется
По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.
Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.
Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке https://topwar.ru/armament/drones/ дронов и складского терминала."