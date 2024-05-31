Ракетный удар по Киеву: обломками разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе

В результате обстрела Киева 31 мая обломками ракет повреждена электросеть и полностью разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что как только позволила ситуация с безопасностью, энергетики начали возвращать свет жителям.

"В 8:10 нам удалось запитать большинство домов по резервным источникам. Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня должны вернуть электричество", - добавили в ДТЭК.

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Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели взрывы. Силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты.