Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Была угроза для всей Украины.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг снова обстреливает украинскую энергетику!

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