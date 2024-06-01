Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях
В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Была угроза для всей Украины.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг снова обстреливает украинскую энергетику!
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - отметил он.
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української мови з англійської мови. Це запозичене слово блекаут (blackout). Неологізм блекаут означає масове відключення електроенергії у темний час доби.
Інна КОЗИНЕЦЬ,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/22.pdf
А от як цей неологізм вже застосовують при навчанні дітей:
https://naurok.com.ua/test/testovi-zavdannya---pomichnik-vchitelya-24-10-2473966.html
Зараз і розпочу:
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Якщо бажаєте дізнатися, що таке "менеджер" (у правильному розумінні цієї професії, а не у викривленому), почитайте, наприклад, Фредеріка Брукса. Або спогади Джина Кранца -- особливо про менеджмент у дуже кризових ситуаціях.
Добре. Слушна порада! Та я, як правило, й ні, але тут щось зачепило... 😂
"блекаут" - чорний вихід ))). Будуть коротше кажучи "чорні виходи" будуть. Це сленговий вираз, який використовується в США, навіть там це сленг.
від англ. blackout - затемнення.
І відключають не світло, а електрику. Світло є від сонця в день, воно є і без електрики ВДЕНЬ. Нема вже леніна давно, а його "світло = електрика" живе. "свет в каждый дом" - тоді був у леніна такий лозунг, коли проводили електрику в совку, бо так було зрозуміло для простих людей, бо першим електроприладом у людей була саме лампочка, тому електрика - світло, але це більше старих людей стосується. Чому зараз світло = електрика - не зрозуміло.
Тягнуть совок по ЗМІ і нормально, на нормальне мізків не вистачає.
ЗМІ за таке треба штрафувати як мінімум по закону за псування мови.
Мову спартачили дуже сильно. Англійська як була, так і є. Українська мова стала дуже складною для вивчення, особливо після запровадження фемінітивів, різних запозичень і змін, яких в англійській нема.
Є слова які реально запозичують, бо їх нема в мові, а є просто псують мову і витісняють свої слова, які є і працюють, але ж то не модно ))).
Але це так ... є проблеми і важливіші. Але що паплюжать мову - це факт.
Замість заводів і оборонки вводимо в мову дурнослова і фемінітиви, яких НЕМА в колисці фемінізму США, навіть в США нема фемінітивів в англійській - що смішно.
Звичайно зробити завод і знайти інженерів, це ж ого яка робота, простіше приймати те, що не треба будувати, а то час, і може ще збитки будуть, чи ще якась єрунда. А там дурню приняли, бабло попиляли і ок.
Краще би прийняли відповідальність за крадівництво бюджетних грошей, за яке в США карають дуже сильно. Там бюджетні гроші це свята святих і контролюється дуже жорстко.
Наразі через нові закони донатів я не маю, і дрони складати нема з чого... ПЕРЕМОГА? Війна жере бабло просто вагонами, а не просто бігати з палкою, зброя, дрони, ЇЖА, одяг - ВСЕ БАБЛО і там ціни не разу не малі, а якщо порівняти із середньою з.п., то величезні ціни.
А так переможуть, точно, пінгвіни 11 лямів баксів, 440 млн грн. Дуже важливо. Пів ЛЯРДА скоро буде по курсу. А солдати по Ютубах просять на ремонтні авто, розміновувачі, дітям, що втратили житло у фонди різні і т.д.
Інженера виростити треба як мінімум 10 років після універу, навіть Німеччина це розуміла і давали інженерам все. А потім німецький інженерів ссср перевозив до себе, які по суті зробили ссср всю електроніку, оборонку, космічну програму і т.д. - це факти. 250 000 німців (інженери з родинами) пахали на ссср після війни, більшість повернулися назад, коли виконали потрібну роботу і передали знання місцевим племенам.
так что завали свой грязный спермоприемник тварь,и да не с твоими умственными способностями кому то чтото доказывать амеба помойная
Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии - 13,39 ГВт-час - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. В понедельник показатель экспорта составил 13,2 ГВт-час.5 бер. 2024 р.
здесь говорится что в апреле-мае 2024 продажи в европу увеличились в 18 раз,так что как некрути дебил у твоей мамы сын!!!!
СТОП, а де це мільйон дронів???????
И вообще, почему у Зеленского все в "миллионах"?
Обычная начальная единица расчетов в его финансовых делах?
Отсюда по Фрейду и миллионы деревьев и дронов...