РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10811 посетитель онлайн
Новости
17 564 93

Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях

енергетика,ракети

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Была угроза для всей Украины.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг снова обстреливает украинскую энергетику!

Также читайте: Ракетный удар по Киеву: обломками разрушена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе

"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - отметил он.

Автор: 

энергетика (2560) Галущенко Герман (257) Воздушные силы (2291)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
показать весь комментарий
01.06.2024 07:37
+9
Вже всі зрозуміли, що руські воші та українські гніди стали братами й партнерами. Тож можна далі не бити, а просто підвищувати ціни до нестями і домовлятися посередині. А люди самі повтікають.
показать весь комментарий
01.06.2024 08:08
+7
Нколи такого не буде, в нас навіть **** гільзи для патронів не роблять, в нас не роблять НІ-ЧО-ГО!!!!!!!!! В 2019 році ****** зелена **** згорнула останні ракетні програми і все, тепер тільки плач і кача по тисині!

СТОП, а де це мільйон дронів???????
показать весь комментарий
01.06.2024 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А це означає нові блекаути...
показать весь комментарий
01.06.2024 07:18 Ответить
Шановний, час від часу запозичення з інших мов потрапляють до активного вжитку. Подобається це Вам чи ні. "Менеджер" теж запозичення, але ним користуються всі. І ніхто дискомфорту не відчуває...
показать весь комментарий
01.06.2024 09:48 Ответить
Вас мало б більше бентежити кацапо-український суржик,чого до бритів чіпляєтесь ?
показать весь комментарий
01.06.2024 13:59 Ответить
Я вже відповів вище, але повторю спеціально для Вас: подобається це Вам чи ні, але цей процес є незворотнім. На зміну Вашому поколінню приходить нове, для якого це абсолютно нормальні речі. Змиріться і не продовжуйте абсолютно безглузду суперечку.
показать весь комментарий
01.06.2024 19:07 Ответить
Я вже відповів але повторю ще раз: те що якісь ідіоти нахапались як собака бліх не робить їх розумними, чи модними як вони самі про себе думають, це показує низький інтелект істот та їхню меншовартість, бо ідіоти навіть значення більшості слів якими вони засмічують українську мову. Так і не відповів чи є в українській мові слово "блекаут" та що ж воно в ній значить? Та нащо його використовувати коли є свої слова та терміни, щоб що? Змиритись з чим? З тим що дебіли паскудять українську мову не гірше кацапів у свій час? А з трьох пальців!
показать весь комментарий
01.06.2024 19:49 Ответить
Вбачаємо приділити особливу увагу неологізму, який від початку воєнних дій у країні увійшов до
української мови з англійської мови. Це запозичене слово блекаут (blackout). Неологізм блекаут означає масове відключення електроенергії у темний час доби.

Інна КОЗИНЕЦЬ,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/22.pdf

А от як цей неологізм вже застосовують при навчанні дітей:

https://naurok.com.ua/test/testovi-zavdannya---pomichnik-vchitelya-24-10-2473966.html
показать весь комментарий
02.06.2024 07:48 Ответить
Неологізми - неіснуючі в мові слова. Ще було б зрозуміло коли випробовувались новостворені українські слова приживуться чи ні, але на біса дебіли тягнуть іноземні слова ще й дітей навчають, що цих слів в українській мові неіснує. Дебіл на дебілі дебілом поганяє.
показать весь комментарий
05.06.2024 10:47 Ответить
№;"%:;%:?%?(*:?*?*(*()**)(_)(_)
показать весь комментарий
05.06.2024 20:39 Ответить
Це новомодний суржик? 😁
показать весь комментарий
05.06.2024 21:13 Ответить
@#%$#%%$%^&&*&*(
показать весь комментарий
05.06.2024 21:16 Ответить
Особисто Ви можете й надалі утворювати складні комбінації з декількох пальців. Але запам'ятайте: Ви меншість.
показать весь комментарий
02.06.2024 07:51 Ответить
Особисто перерахував кого більше, а кого менше? А от більшість моїх знайомих не розуміють твій дебільний суржик і дуже негативно до таких ставляться.
показать весь комментарий
05.06.2024 10:57 Ответить
Таіким як ти потрібно за будь-яку ціну додати коментар ОСТАННІМ. Тому щоб закінчити цю абсолютно безглузду розмову, я просто буду ставити під КОЖНИМ твоїм наступним коментарем набір символів.

Зараз і розпочу:

№;"%;%:?*?*()()(*()?*(*:?*)_
показать весь комментарий
05.06.2024 20:38 Ответить
Бачу сказати більше нічого, поломався борець за суржик, несіть нового.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:09 Ответить
%$^%*&^&&*(&))()_(+_)(_)
показать весь комментарий
05.06.2024 21:17 Ответить
І що означає "менеджер"? Буває запитую заради сміхуу тих всіх хто користується і ніхто не може нормально пояснити 😄
показать весь комментарий
01.06.2024 09:59 Ответить
Раніше менеджерів називали просто - керівниками .
показать весь комментарий
01.06.2024 10:18 Ответить
Якщо Ви вважаєте, що менеджер -- то продавець, Ви анітрохи не розумієтеся на даній професії.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:27 Ответить
Ну то поясни, що це за звір, бо недалекі понабирались иншомовних слів як собака бліх, а решта людей має здогадуватись, що воно таке.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:47 Ответить
Ні, решта людей має не лише свого не цуратись, а й чужого навчатись.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке "менеджер" (у правильному розумінні цієї професії, а не у викривленому), почитайте, наприклад, Фредеріка Брукса. Або спогади Джина Кранца -- особливо про менеджмент у дуже кризових ситуаціях.
показать весь комментарий
01.06.2024 14:42 Ответить
Тобто ти й сам не дуже знаєш, що це, бо просто написа би, що це слово значить, от, наприклад, продавець - людина котра продає певний крам. Як я й казав ідіоти понабирались чужих слів, а що вони значать не знають - і своє не знають, і чуже не розуміють.
показать весь комментарий
01.06.2024 15:07 Ответить
і що, допоміг вам ваш Фредерік Брукс? Тому не раджу опускатись нижче, бо вас там задавить будь-який пересічний продавець.
показать весь комментарий
01.06.2024 16:11 Ответить


Добре. Слушна порада! Та я, як правило, й ні, але тут щось зачепило... 😂
показать весь комментарий
01.06.2024 16:32 Ответить
А людина правильно пише, у нас є звичайні слова "будуть раптові відключення електрики", "будуть тривалі відключення електрики". А оці всі блекаути, луки і т.д. - це просто безграмотні ЗМІ, які тягнуть слова і вкорінюють їх у мову. Такого слова як блекаут в українській мові не існує, це запозичення, яке вгризають в мову через ЗМІ.

"блекаут" - чорний вихід ))). Будуть коротше кажучи "чорні виходи" будуть. Це сленговий вираз, який використовується в США, навіть там це сленг.

від англ. blackout - затемнення.

І відключають не світло, а електрику. Світло є від сонця в день, воно є і без електрики ВДЕНЬ. Нема вже леніна давно, а його "світло = електрика" живе. "свет в каждый дом" - тоді був у леніна такий лозунг, коли проводили електрику в совку, бо так було зрозуміло для простих людей, бо першим електроприладом у людей була саме лампочка, тому електрика - світло, але це більше старих людей стосується. Чому зараз світло = електрика - не зрозуміло.

Тягнуть совок по ЗМІ і нормально, на нормальне мізків не вистачає.

ЗМІ за таке треба штрафувати як мінімум по закону за псування мови.

Мову спартачили дуже сильно. Англійська як була, так і є. Українська мова стала дуже складною для вивчення, особливо після запровадження фемінітивів, різних запозичень і змін, яких в англійській нема.

Є слова які реально запозичують, бо їх нема в мові, а є просто псують мову і витісняють свої слова, які є і працюють, але ж то не модно ))).

Але це так ... є проблеми і важливіші. Але що паплюжать мову - це факт.
показать весь комментарий
01.06.2024 15:46 Ответить
в дизель шоу був хороший номер на цю тему, як бідолашна вчителька укр. мови ледве з глузду не зїхала, спілкуючись із гуцулом і новоязом))
показать весь комментарий
01.06.2024 16:23 Ответить
Ще 95 шапіто згадай та "сіськадовськ".
показать весь комментарий
01.06.2024 17:43 Ответить
Розвели срач на 18 постів через одне слово. Якби з таким ентузіастом працювали - вже б перемогли.
показать весь комментарий
01.06.2024 16:50 Ответить
Десь я таке вже чув: поки одні майданять ми тут працюєм, ну так йди, муфлон, працюй, а не трешся тут та бекаєш без тебе ніяк перемогти не можуть.
показать весь комментарий
01.06.2024 17:46 Ответить
Якби не крали чиновники і працювали на перемогу, то так, перемогли б. А постами не перемогти, а просто посміятися над дурнуватими нововведеннями.

Замість заводів і оборонки вводимо в мову дурнослова і фемінітиви, яких НЕМА в колисці фемінізму США, навіть в США нема фемінітивів в англійській - що смішно.

Звичайно зробити завод і знайти інженерів, це ж ого яка робота, простіше приймати те, що не треба будувати, а то час, і може ще збитки будуть, чи ще якась єрунда. А там дурню приняли, бабло попиляли і ок.

Краще би прийняли відповідальність за крадівництво бюджетних грошей, за яке в США карають дуже сильно. Там бюджетні гроші це свята святих і контролюється дуже жорстко.

Наразі через нові закони донатів я не маю, і дрони складати нема з чого... ПЕРЕМОГА? Війна жере бабло просто вагонами, а не просто бігати з палкою, зброя, дрони, ЇЖА, одяг - ВСЕ БАБЛО і там ціни не разу не малі, а якщо порівняти із середньою з.п., то величезні ціни.

А так переможуть, точно, пінгвіни 11 лямів баксів, 440 млн грн. Дуже важливо. Пів ЛЯРДА скоро буде по курсу. А солдати по Ютубах просять на ремонтні авто, розміновувачі, дітям, що втратили житло у фонди різні і т.д.
показать весь комментарий
01.06.2024 21:04 Ответить
І замість оборонних заводів і просто заводів, для будівництва яких повинні були прийняти відповідні закони по аналогії як в Ізраїлі (часто тут про Ізраїль пишуть), бо дурнуватий сусід, то у нас лишаться тільки слова фемітиви, "блекаути" і т.д. Ну по факту ... роблять те, де можна простіше попиляти бабло.

Інженера виростити треба як мінімум 10 років після універу, навіть Німеччина це розуміла і давали інженерам все. А потім німецький інженерів ссср перевозив до себе, які по суті зробили ссср всю електроніку, оборонку, космічну програму і т.д. - це факти. 250 000 німців (інженери з родинами) пахали на ссср після війни, більшість повернулися назад, коли виконали потрібну роботу і передали знання місцевим племенам.
показать весь комментарий
01.06.2024 21:12 Ответить
І знову нічим було збивати? "Нам надали, нам нададуть..." - і де?
показать весь комментарий
01.06.2024 07:22 Ответить
там все по плану,избиратели и иной электорат не верят власти,в звезду таракана ахметкина и в реальность втюхиваемой нам цены за кВт а самое главное в дефицит этого самого кВт,так что как довогорились так и шпуляют пока потоки с наших аэс направляются более выгодным клиентам ес
показать весь комментарий
01.06.2024 07:42 Ответить
"Потоки з наших АЕС" просто фізично неможливо доставити до Харкова чи Полтави., дебелку. Вибір буде простий: або електрика по 5 грн/квт, або без електрики сидіти. Бо на іншу ціну інвестори не зайдуть, а такі імпотенти, як ти, ніколи власну СЕС не поставлять. Біжи, купуй павербанки, доки не подорожчали)))
показать весь комментарий
01.06.2024 08:43 Ответить
не звизди дебилко,промышленность стоит,треть населения выехало,нам и до этого хватало энергии с аэс,открой отчеты экспорта э/энергии в польшу,самое удивительное совпадют с часами выключений
так что завали свой грязный спермоприемник тварь,и да не с твоими умственными способностями кому то чтото доказывать амеба помойная
показать весь комментарий
01.06.2024 10:23 Ответить
Сколько электроэнергии поставляет Украина в Европу?
Украина планирует экспортировать рекордное количество электроэнергии - 13,39 ГВт-час - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. В понедельник показатель экспорта составил 13,2 ГВт-час.5 бер. 2024 р.
показать весь комментарий
01.06.2024 10:30 Ответить
5 березня 2024 року? А що відбулося між 5 березням і сьогоднішнім днем в енергетиці України, тобі невідомо? Дебіл, який дебіл...
показать весь комментарий
02.06.2024 12:21 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/05/10/713510/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/05/10/713510/

здесь говорится что в апреле-мае 2024 продажи в европу увеличились в 18 раз,так что как некрути дебил у твоей мамы сын!!!!
показать весь комментарий
02.06.2024 12:39 Ответить
"В апреле импорт электроэнергии превзошел экспорт более чем в 18 раз" . Які саме слова в цьому реченні, кацапе, тобі важко зрозуміти? КУПІВЛЯ ЕЛЕКТРИКИ З ЄВРОПИ ПЕРЕВИЩИЛА ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИКИ В ЄВРОПУ В 18 (!) РАЗ, це ж твоє посилання, дебіл!!!
показать весь комментарий
02.06.2024 13:01 Ответить
Шо ты куришь? Дай попробовать
показать весь комментарий
01.06.2024 09:24 Ответить
попроси у работодателя,судя по всему у не всегда с собой
показать весь комментарий
01.06.2024 10:19 Ответить
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
показать весь комментарий
01.06.2024 07:37 Ответить
Не стане. Ну може ще трохи занепокоєнь підкине. Цього товару там ще років на 20 запасу і його не шкодуючи, від щирого серця навалюють. Це ж не ракети чи літаки
показать весь комментарий
01.06.2024 08:00 Ответить
ось тому питання "а шта праісходіт-та?" повинно починати задавати насєлєніє расії своїй владі, коли у них почне з'являтись світло на пару годин.
показать весь комментарий
01.06.2024 08:06 Ответить
Нколи такого не буде, в нас навіть **** гільзи для патронів не роблять, в нас не роблять НІ-ЧО-ГО!!!!!!!!! В 2019 році ****** зелена **** згорнула останні ракетні програми і все, тепер тільки плач і кача по тисині!

СТОП, а де це мільйон дронів???????
показать весь комментарий
01.06.2024 08:28 Ответить
...використали, вони розхідник. Піди тепер докажи, що їх не було. Б...ді зеленопузі...
показать весь комментарий
01.06.2024 09:06 Ответить
не могут взлететь с миллиона деревьев.
И вообще, почему у Зеленского все в "миллионах"?
Обычная начальная единица расчетов в его финансовых делах?
Отсюда по Фрейду и миллионы деревьев и дронов...
показать весь комментарий
01.06.2024 09:12 Ответить
Поправлю. Мільярда дерев
показать весь комментарий
01.06.2024 16:54 Ответить
А шо таке мільйон дронів для війни? Вони на одного полудохлого орка по кілька дронів використовують. На кожен мопед і гольфкар пускають дрони. ТАК що це розхідник, якого треба закуповувати по мільйону в місяць, щоб розраховувати на перемогу. Я вам так скажу, поки президентом є та зелена шмаркля, ні про які ракетні програми не може бути й мови.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:58 Ответить
Тільки но побачила. А у вас то де? В США?
показать весь комментарий
01.06.2024 13:00 Ответить
Головне - щоб ті покидьки по АЕС не почали бити...
показать весь комментарий
01.06.2024 07:41 Ответить
То для них самих червоні лінії
показать весь комментарий
01.06.2024 10:26 Ответить
Це все вороже іпсо, Галущенко до контррозвідки ,ми завжди збиваємо всі шахеди і майже всі ракети,і то ці що проскочили влучають в поле,корівник ,магазин..Якщо ні,то тоді вороже іпсо що все завжди збиваємо ,тільки не можемо збити ті що підвищують тарифи.Або це такий бізнес-план разом з ворогом, заробляти гроші на українцях використовуючи для цього іпсо.
показать весь комментарий
01.06.2024 07:44 Ответить
Вже всі зрозуміли, що руські воші та українські гніди стали братами й партнерами. Тож можна далі не бити, а просто підвищувати ціни до нестями і домовлятися посередині. А люди самі повтікають.
показать весь комментарий
01.06.2024 08:08 Ответить
Ой, а що ж таке? А де наші відповіді? Як це так? Одним залпом роз**бали все, а ми 5 місяців 1 НПЗ не можемо зупинити? А де ж наші ракеточки? А де це все? А де ж надали надають, пообіцяли надати? Де нарешті **** нормальна страшна відповідь, щб курчаки кацапські кровою вмилися? А, нема? Ракетні програми ж згорнув найзеленичніший, а ****** бидлор 73% хлопало своїми конченими рученятками? От тепер куштуйте, нижча раса!
показать весь комментарий
01.06.2024 08:24 Ответить
Вже зрозуміло, що ніякої відповіді нема і ніколи не буде. Україну перетворили на тир для кацапів. Хто має малих дітей, виїзжайте, країна фсьо.
показать весь комментарий
01.06.2024 13:40 Ответить
Раз нам разрешили применять оружие НАТО по территории РФ, то мы можем им тоже энергосистему выбивать. Несколько разбитых столбов где-то в ****** могут на месяц оставить без света близлежащие пе́рди, пока бухой ремонтник до них дочапает.
показать весь комментарий
01.06.2024 08:58 Ответить
ні, не можемо.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:36 Ответить
цікаво. чим ви зібралися її вибивати?
показать весь комментарий
01.06.2024 16:25 Ответить
Відчувають кацапська покидьки,що скоро по них будуть бити.Хочуть якнайбільше знищити. Нехай вернеться їм все,що вони зробили на нашій землі,тільки в рази більше
показать весь комментарий
01.06.2024 09:42 Ответить
Чим бити? Свого практично нічого немає, а чужим бити заборонено.
показать весь комментарий
01.06.2024 10:28 Ответить
по енергосистемі є чим бити. Але не можно.
показать весь комментарий
01.06.2024 11:37 Ответить
Американська заборона для України , бити по території 3,14дерації https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://en.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS&ved=2ahUKEwjx6L6w77mGAxU9FlkFHWOpAGAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw0XUxI6vRBjxQl2oQHPnk52 ATACMS .була відсв'яткована рашистами,черговим масованим ракетним обстрілом території Україні...
показать весь комментарий
01.06.2024 10:26 Ответить
Є і добрі новини, на рф виник дефіцит пального і криза переробки погіршується тому міненерго рф відіслало розпорядження припинити оприлюднення інформації про обсяг переробки та запаси ,таку інформацію будуть передавати закритимим шляхами. Можна зробити висновок успішного застосування бпла по об'єктам російського паливноенергетичного комплексу.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:55 Ответить
У нас немає влади, немає през... през... президента, немає уряду, немає мо. Не рганізована і не забезпечена ППО і ПРО країни, а війна не вчора почалася! Ворог безкарно нищить Україну, а зрадники з Банкової все це підводять до капітуляції.
показать весь комментарий
01.06.2024 12:23 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2024 00:21 Ответить
 
 