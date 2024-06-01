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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, є влучання. ФОТО

Під час масованої атаки на Україну у ніч на 1 червня 2024 року над Дніпропетровською областю сили ППО збили 9 ракет та 10 "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є влучання. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону.

Спалахнуло кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Нікополя 

Також за даними ОВА, по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії.

З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада.

"Поранені четверо людей. Серед них - 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. 

Наслідки обстрілу Покровської громади
Наслідки обстрілу Покровської громади
Наслідки обстрілу Покровської громади

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (28486) енергетика (2597) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3729)


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до заходу розуміння що робити з проблемою знищення енергетики в Україні почне приходити тільки взимку (і то не для всіх, бо там повно хворих на всю голову до кінця життя поцифістів).
Поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись, аж допоки насєлєніє расії у прикордонних областях не почне задавати питання своїй владі - "а шта праісходіт-та?", попередньо зкупивши всі генератори і пауербанки.
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01.06.2024 08:15 Відповісти
На прикордонне населення їм начхати, а життя в їх крупних мегаполісах майже ніяк не змінилося.
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01.06.2024 08:22 Відповісти
а, ну да. ну да... звісно у Брянську, Орлі, Бєлгороді, Курську, Воронєжі... - то не прикордонне населення, а закордонне.
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01.06.2024 09:41 Відповісти
Шмигаль+Гончарук, з отими члЄНАМИ на посадах, мабуть, ЗАВЧАСНО потурбувалися щодо запобіганню наслідків обстрілів московітами, об'єктів ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ України ??? Так вимагає законодавство від них і їх обов'язки!!
У слідчих з ГПУ ДБР СБУ…, та ще з десяток подібних органів, усі факти щодо цього, у них на руках!!
Єрмак з татаровим і гетьманцев, та директорати ОПУ, можуть добровільно усе підтвердити…!!
Українці чекають!!
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01.06.2024 10:07 Відповісти
 
 