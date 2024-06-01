Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, є влучання. ФОТО

Під час масованої атаки на Україну у ніч на 1 червня 2024 року над Дніпропетровською областю сили ППО збили 9 ракет та 10 "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є влучання. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону.

Спалахнуло кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Нікополя

Також за даними ОВА, по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії.

З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада.

"Поранені четверо людей. Серед них - 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.







Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.