Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, є влучання. ФОТО
Під час масованої атаки на Україну у ніч на 1 червня 2024 року над Дніпропетровською областю сили ППО збили 9 ракет та 10 "Шахедів".
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є влучання. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону.
Спалахнуло кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Обстріл Нікополя
Також за даними ОВА, по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії.
З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада.
"Поранені четверо людей. Серед них - 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
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Поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись, аж допоки насєлєніє расії у прикордонних областях не почне задавати питання своїй владі - "а шта праісходіт-та?", попередньо зкупивши всі генератори і пауербанки.
У слідчих з ГПУ ДБР СБУ…, та ще з десяток подібних органів, усі факти щодо цього, у них на руках!!
Єрмак з татаровим і гетьманцев, та директорати ОПУ, можуть добровільно усе підтвердити…!!
Українці чекають!!