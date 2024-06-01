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Новости Фото Война
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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине, есть попадание. ФОТО

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 1 июня 2024 года над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 9 ракет и 10 "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть попадания. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.

Вспыхнуло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Никополя

Также по данным ОВА, по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.

С обстрелов и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская громада.

"Ранены четыре человека. Среди них - 7-летняя девочка. Еще - 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Повреждены автобус, двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось, частный дом, хозяйственная постройка.

Наслідки обстрілу Покровської громади
Наслідки обстрілу Покровської громади
Наслідки обстрілу Покровської громади

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (27312) энергетика (2565) Никополь (1031) Днепропетровская область (3987)


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до заходу розуміння що робити з проблемою знищення енергетики в Україні почне приходити тільки взимку (і то не для всіх, бо там повно хворих на всю голову до кінця життя поцифістів).
Поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись, аж допоки насєлєніє расії у прикордонних областях не почне задавати питання своїй владі - "а шта праісходіт-та?", попередньо зкупивши всі генератори і пауербанки.
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01.06.2024 08:15 Ответить
На прикордонне населення їм начхати, а життя в їх крупних мегаполісах майже ніяк не змінилося.
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01.06.2024 08:22 Ответить
а, ну да. ну да... звісно у Брянську, Орлі, Бєлгороді, Курську, Воронєжі... - то не прикордонне населення, а закордонне.
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01.06.2024 09:41 Ответить
Шмигаль+Гончарук, з отими члЄНАМИ на посадах, мабуть, ЗАВЧАСНО потурбувалися щодо запобіганню наслідків обстрілів московітами, об'єктів ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ України ??? Так вимагає законодавство від них і їх обов'язки!!
У слідчих з ГПУ ДБР СБУ…, та ще з десяток подібних органів, усі факти щодо цього, у них на руках!!
Єрмак з татаровим і гетьманцев, та директорати ОПУ, можуть добровільно усе підтвердити…!!
Українці чекають!!
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01.06.2024 10:07 Ответить
 
 