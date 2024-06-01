Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине, есть попадание. ФОТО

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 1 июня 2024 года над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 9 ракет и 10 "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть попадания. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.

Вспыхнуло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Никополя

Также по данным ОВА, по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.

С обстрелов и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская громада.

"Ранены четыре человека. Среди них - 7-летняя девочка. Еще - 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Повреждены автобус, двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось, частный дом, хозяйственная постройка.







Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.