Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине, есть попадание. ФОТО
Во время массированной атаки на Украину в ночь на 1 июня 2024 года над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 9 ракет и 10 "шахедов".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, есть попадания. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона.
Вспыхнуло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Обстрел Никополя
Также по данным ОВА, по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.
С обстрелов и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская громада.
"Ранены четыре человека. Среди них - 7-летняя девочка. Еще - 69-летний мужчина и две женщины 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.
Повреждены автобус, двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось, частный дом, хозяйственная постройка.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
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Поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись, аж допоки насєлєніє расії у прикордонних областях не почне задавати питання своїй владі - "а шта праісходіт-та?", попередньо зкупивши всі генератори і пауербанки.
У слідчих з ГПУ ДБР СБУ…, та ще з десяток подібних органів, усі факти щодо цього, у них на руках!!
Єрмак з татаровим і гетьманцев, та директорати ОПУ, можуть добровільно усе підтвердити…!!
Українці чекають!!