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Новости Война
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Рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры

Удари по енергетичній інфраструктурі

Ночью 1 июня 2024 года войска РФ массированно атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены также более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Кроме того, Федоров информирует, что люди не пострадали.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27114) энергетика (2560)


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Топ комментарии
+6
Зараз у світі проходять антиізраїльські мітинги та демонстрації. Про війну РФ проти України не всі знають, бо бубочка позбавив акредитації всіх іноземних журналістів. Тому що іноземні ЗМІ висвітлювали звитягу української армії, а не його, бубочкіну, мужність.
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01.06.2024 08:51
+6
Пока Украина под властью зелени кротов - субъектность и Государственность считаются потерянными!!!(((( Некому даже пинка дать МЗС и прочим кулебякам
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01.06.2024 10:13
+5
У березні 99-го, коли ефесбешники вбили В'ячеслава Чорновола, усі теж мовчки спостерігали... Тепер дивуємося, чому кацапня перейшла на відкритий терор та геноцид нації.
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01.06.2024 10:01
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Ворог знищує енергетику ,руйнує міста і села вбиває мирних громадян і так кожен день, всі спостерігають і мовчать ,може треба давати відповідь і не тільки військову ,а по світу мають пройти антивоєні мітинги ,блокування посольств рф по світу ,росіяни мають бути ізгоями в цивилізованому світі але жодної роботи в цьому напрямку ні МЗС ,ні діаспори чи переселенців, всі роблять вигляд що їх це не стосуєтся.
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01.06.2024 08:14 Ответить
Коли Сірію бомбили, у нас з рфвєю вже була війна! Не потрібно тут цих наративів дурнуватих. Не хватало тільки про 8 років домбленія бомбаса написати!!(((
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01.06.2024 18:57 Ответить
Зараз у світі проходять антиізраїльські мітинги та демонстрації. Про війну РФ проти України не всі знають, бо бубочка позбавив акредитації всіх іноземних журналістів. Тому що іноземні ЗМІ висвітлювали звитягу української армії, а не його, бубочкіну, мужність.
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01.06.2024 08:51 Ответить
У березні 99-го, коли ефесбешники вбили В'ячеслава Чорновола, усі теж мовчки спостерігали... Тепер дивуємося, чому кацапня перейшла на відкритий терор та геноцид нації.
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01.06.2024 10:01 Ответить
Ось вам "антивоєнні мітинги" в Німеччині. Іще питання будуть?
https://t.me/c/1402499671/34376
30 років населення України обирало у владу зрадників, корупціонерів, бариг, зеків, недорозвинених і всяке інше бидло. Кричали, що московити наші браття, НАТО геть і т.п.
А тепер що ви хочете від Європи? Вони вважають населення України (в більшості) є недорозвинене бидло. Судячи з результатів усіх виборів, вони праві.
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01.06.2024 12:44 Ответить
Але є тєлємарафон та видосики гундосики. Починати вирішувати проблему треба інакше.
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01.06.2024 14:17 Ответить
Пока Украина под властью зелени кротов - субъектность и Государственность считаются потерянными!!!(((( Некому даже пинка дать МЗС и прочим кулебякам
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01.06.2024 10:13 Ответить
Я ще вчора напружився , коли почув на телеМарафеті "Єдині новини" ( інколи дивлюсь для "озлобления" ) радісну новину про підписання Найвеличнішим чергових "безпекових договорів" з Швецією та Ісландією ( в якої навіть своєї армії немає ).

Ну , думаю, може знов прилетіти від Путла і , на жаль , не помилився ... ось сьогодні вночі на ДніпроГЕС знов прилетіло , бухало так , що у дворі сигналізація авто давно так не верещала , а сполохи від вибухів були видно дуже далеко.

Я вже давно помітив - як тільки Найвеличніший Лідер ********** підпише чергову "безпекову угоду" - Путло одразу радісно на це салютує ракетами-шахедам-КАБами, підкреслюючи, що йому дуже до вподоби мати черговий привід для подібного святкового салюту.

І що ж ти там , Вова Оманський, підписуєш , якщо у відповідь все летить і летить в Україну ?

Схоже , що підписання "безпекових угод" - це черговий нікчемний ЗЕперформанс для віджволікання "мудрого наріда73%" від поганих реалій.

Ці так звані "безпекові угоди" навіть в Верховну Раду не передають на ратифікацію !

Як же ВСЕ ПОГАНО!
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01.06.2024 12:45 Ответить
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02.06.2024 00:23 Ответить
 
 