Рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры
Ночью 1 июня 2024 года войска РФ массированно атаковали Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены также более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.
Кроме того, Федоров информирует, что люди не пострадали.
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
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30 років населення України обирало у владу зрадників, корупціонерів, бариг, зеків, недорозвинених і всяке інше бидло. Кричали, що московити наші браття, НАТО геть і т.п.
А тепер що ви хочете від Європи? Вони вважають населення України (в більшості) є недорозвинене бидло. Судячи з результатів усіх виборів, вони праві.
Ну , думаю, може знов прилетіти від Путла і , на жаль , не помилився ... ось сьогодні вночі на ДніпроГЕС знов прилетіло , бухало так , що у дворі сигналізація авто давно так не верещала , а сполохи від вибухів були видно дуже далеко.
Я вже давно помітив - як тільки Найвеличніший Лідер ********** підпише чергову "безпекову угоду" - Путло одразу радісно на це салютує ракетами-шахедам-КАБами, підкреслюючи, що йому дуже до вподоби мати черговий привід для подібного святкового салюту.
І що ж ти там , Вова Оманський, підписуєш , якщо у відповідь все летить і летить в Україну ?
Схоже , що підписання "безпекових угод" - це черговий нікчемний ЗЕперформанс для віджволікання "мудрого наріда73%" від поганих реалій.
Ці так звані "безпекові угоди" навіть в Верховну Раду не передають на ратифікацію !
Як же ВСЕ ПОГАНО!