Рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры

Ночью 1 июня 2024 года войска РФ массированно атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены также более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Кроме того, Федоров информирует, что люди не пострадали.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.