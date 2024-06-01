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Новости Война
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Шесть вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели ночью в направлении пусковых рубежей, - Воздушные силы ВСУ

ту95мс

Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели в направлении пусковых рубежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирована активность 4-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2-х бортов Ту-95МС - с аэродрома Энгельс (Саратовская область), осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении в 01:41.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет, которыми оккупанты наносят удары по Украине.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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Автор: 

крылатые ракеты (881) Воздушные силы (2291)


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Топ комментарии
+12
А тим часом дискусія про те стріляти чи не стріляти по рашці західною зброєю продовжується.
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01.06.2024 02:31
+9
Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км, 1 788 км від північного кордону України.
Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
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01.06.2024 03:02
+7
шоб ви суки всі в тумані згубились та й радар на Марс націлився
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01.06.2024 02:50
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А тим часом дискусія про те стріляти чи не стріляти по рашці західною зброєю продовжується.
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01.06.2024 02:31 Ответить
Запам'ятайте, санкції накладені на РФ, а захищатися заборонено Україні. Головне не переплутати.
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01.06.2024 08:14 Ответить
шоб ви суки всі в тумані згубились та й радар на Марс націлився
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01.06.2024 02:50 Ответить
Опять этот аэродром Баранья, неужели нельзя его нахрен расхерачить ???
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01.06.2024 02:54 Ответить
Можна..Ядренай бондбой..
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01.06.2024 03:01 Ответить
Можна розхирячить за допомогою асфальту. Асфальтні війська мають більший бюджет ніж МО воюючої країни.
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01.06.2024 08:18 Ответить
Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Найкоротша відстань до фінського кордону становить близько 150 км, 1 788 км від північного кордону України.
Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
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01.06.2024 03:02 Ответить
Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе". (с)

Інше питання, що там захищено ППО по максимуму і треба відправляти під сотню, щоб щось долетіло
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01.06.2024 03:22 Ответить
Все ППО кацапів захищає ***** і символ його комплексів - ну міст ну той шо найдовший . Такшо по максимуму там напевно і ніту .
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01.06.2024 03:29 Ответить
Дрон дуже повiльний, а атакамс де долетить. Тут тамагавк треба.
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01.06.2024 03:33 Ответить
1800 це по прямій, а потрібно облітати два округи прикриті ППО. Виходить блицько 2500. На таку дальність наші дрони не літають. Знищити обєкт або літаки в польоті доведеться в інший спосіб
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01.06.2024 03:33 Ответить
Потрібно туди Арестовича закинути, тей все зробить, для нього 1700 км по мінному полю пройти як два пальці ………
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01.06.2024 08:20 Ответить
Мразота вже якась надала ракети чи своїх наробили!!!
Лайно то а не санкції якщо рашисти й досі зброю можуть виготовляти!!!
Й пілоти рашиські не дохнуть "у ДТП" масово..... !
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01.06.2024 03:47 Ответить
Зате у нас багато спецназів і масовик-затєйнік Буданов, який вже рік смакує каву в Ялті...
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01.06.2024 04:45 Ответить
Запускаю гади з Каспійського моря. Патріотом не достанеш.
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01.06.2024 06:25 Ответить
Шлюхіди летіли кругами через всю країну аж до Бурштина. Там явно більше 2000 км.
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01.06.2024 06:57 Ответить
А рубіж пуску це де?
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01.06.2024 07:51 Ответить
Видимо день и ночь будут очень тревожными!!!
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01.06.2024 09:04 Ответить
 
 