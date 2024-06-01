Шесть вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели ночью в направлении пусковых рубежей, - Воздушные силы ВСУ
Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС летели в направлении пусковых рубежей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Зафиксирована активность 4-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2-х бортов Ту-95МС - с аэродрома Энгельс (Саратовская область), осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей", - говорилось в сообщении в 01:41.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет, которыми оккупанты наносят удары по Украине.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Топ комментарии
+12 Марта Шепель #549182
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+9 Victor Litarchuk
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+7 Инь Янь #217452
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Потрібно у фінських союзників орендувати якийсь "сарай" для дронів.
Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе". (с)
Інше питання, що там захищено ППО по максимуму і треба відправляти під сотню, щоб щось долетіло
Лайно то а не санкції якщо рашисти й досі зброю можуть виготовляти!!!
Й пілоти рашиські не дохнуть "у ДТП" масово..... !