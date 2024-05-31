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Новости Война
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Враг ударил ракетой с кассетным боеприпасом по припортовой инфраструктуре Одессы. Два человека ранены (обновлено)

В Одесі пролунав вибух

Вечером, 31 мая, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Предварительно захватчики атаковали баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Два человека получили ранения.

Об этом сообщило "Суспільне" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В Одессе и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ в 19:24 предупреждали, что тревога была объявлена из-за угрозы применения захватчиками баллистического вооружения.

Впоследствии в 19:29 "Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремел взрыв.

Обновленная информация

Впоследствии руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером 31 мая российские захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одессы.Предварительно, вражеская атака была совершена баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.

Два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина получили осколочные ранения.

"Пока они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Кипер.

Напомним, что вечером 28 мая российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы.

Читайте также: В Одессе раздался взрыв: Россияне выпустили баллистику

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879)


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......це Іскандер.......знищено в повітрі .....
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31.05.2024 20:06 Ответить
Слава Богу!!! пиня, сдохни !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2024 20:17 Ответить
...з касетною БЧ...
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31.05.2024 20:24 Ответить
А вже є чим?
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31.05.2024 20:32 Ответить
Бахнуло здорово((
Хоча не дивно, враховуючи їхню тугу за паромами))
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31.05.2024 20:31 Ответить
Бл.ха муха - "Про це https://t.me/suspilnenews/33571 повідомило "Суспільне"..."

Про це повідомив я у коментарях на Цензорі, ще й із зазначенням що це була балістика!
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31.05.2024 20:55 Ответить
Слід зазначити, що балістична ракета "Іскандер М" з касетної бойовою частиною розривається над поверхнею, щоб збільшити радіус ураження, так що не факт що це було збиття.
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01.06.2024 00:33 Ответить
 
 