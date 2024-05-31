Враг ударил ракетой с кассетным боеприпасом по припортовой инфраструктуре Одессы. Два человека ранены (обновлено)
Вечером, 31 мая, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Предварительно захватчики атаковали баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Два человека получили ранения.
Об этом сообщило "Суспільне" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В Одессе и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ в 19:24 предупреждали, что тревога была объявлена из-за угрозы применения захватчиками баллистического вооружения.
Впоследствии в 19:29 "Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремел взрыв.
Обновленная информация
Впоследствии руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером 31 мая российские захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одессы.Предварительно, вражеская атака была совершена баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.
Два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина получили осколочные ранения.
"Пока они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Кипер.
Напомним, что вечером 28 мая российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы.
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Хоча не дивно, враховуючи їхню тугу за паромами))
Про це повідомив я у коментарях на Цензорі, ще й із зазначенням що це була балістика!