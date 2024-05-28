В Одессе раздался взрыв: Россияне выпустили баллистику
Российские оккупационные войска атакуют Одессу баллистикой.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Опять баллистика в направлении Одесской области!" - отметил глава города.
Общественное сообщило о взрыве в Одессе.
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