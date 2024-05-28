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обстрел (25755) Одесса (7739)

В Одессе раздался взрыв: Россияне выпустили баллистику

Росіяни обстріляли Одесу

Российские оккупационные войска атакуют Одессу баллистикой.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Опять баллистика в направлении Одесской области!" - отметил глава города.

Общественное сообщило о взрыве в Одессе.

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Ввечорі буде потужна відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
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28.05.2024 16:33 Ответить
Из морского курорта оно записывать не будет. Его и так эта Украина достала. Не хочет сдаваться и все тут. Бубася от Украины очень быстро устает, раза четыре-пять в сутки после докладов с фронта.
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28.05.2024 16:44 Ответить
Еще один зрадофил проявился
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28.05.2024 17:27 Ответить
Поляк, не лезь на украинский форум. А лично для тебя я скажу, рашотроллик, у меня 31 год календаря в ЗСУ, был в АТО, теперь на пенсии. А ты, кремлевское ЧМО, не прикрывайся польским флагом.
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28.05.2024 17:32 Ответить
Ну поучи меня родину любить, ветеран хренов. Поори про зраду, про зелю, а то мало тут зрады нагоняют
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28.05.2024 17:51 Ответить
Всё, что ни делается - всё к лучшему.
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28.05.2024 20:38 Ответить
 
 