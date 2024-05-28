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Рашисты атаковали Очаков дронами: Попали в двухэтажное здание, начался пожар. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали Очаков на Николаевщине дронами, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, россияне дронами попали в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из соображений безопасности.

Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

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Росіяни атакували Очаків дроном
Росіяни атакували Очаків дроном
Росіяни атакували Очаків дроном

Автор: 

Николаевская область (2130) обстрел (27327) Очаков (90)


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