Рашисты атаковали Очаков дронами: Попали в двухэтажное здание, начался пожар. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали Очаков на Николаевщине дронами, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, россияне дронами попали в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из соображений безопасности.

Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

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