Рашисти атакували Очаків дронами: Влучили у двоповерхову будівлю, виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували Очаків на Миколаївщині дронами, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, росіяни дронами поцілили у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки.

Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

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