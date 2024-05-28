Ракетний удар РФ по Снігурівці: двоє поранених у важкому стані в реанімації

Вчора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки удару по Снігурівці

За його словами, у результаті удару виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених перебувають у реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

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Обстріли Очаківської громади

Також за даними ОВА, вчора, 27 травня, о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, вдень 27 травня війська РФ завдали ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області.