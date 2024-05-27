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Новини Війна
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Рашисти вдарили ракетою по Снігурівці: поцілили у мийку, дві людини поранено

ракета,крилата

Війська РФ завдали ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"В Снігурівці прильот ракети в мийку самообслуговування. 2 поранених (дівчина важка)", - зазначив він.

Більше інформації щодо обстрілу міста наразі невідомо. 

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Автор: 

Миколаївська область (2270) ракети (4021)


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