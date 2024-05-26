Атака "Шахедами" на Південь: знищено 19 дронів, в освітньому закладі на Миколаївщині вибито вікна

У ніч проти неділі 26 травня війська РФ спрямували в напрямку південних регіонів дрони-камікадзе типу "Shahed131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Де збивали російські дрони?

Як зазначається, силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів, з них: 3 на Миколаївщині, 9 на Дніпропетровщині, 5 на Запоріжжі та по одному на Одещині та Кіровоградщині.

Наслідки ворожої атаки

"Унаслідок знищення одного з дронів, вибуховою хвилею пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил, сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди". У м.Жмеринка на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки.

Також повідомлялося, у ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області, у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням.