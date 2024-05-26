Атака "Шахедами" на Юг: уничтожено 19 дронов, в образовательном заведении Николаевской области выбиты окна

В ночь на воскресенье 26 мая войска РФ направили в направлении южных регионов дроны-камикадзе типа "Shahed131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Где сбивали российские дроны?

Как отмечается, силами противовоздушной обороны уничтожено 19 дронов, из них: 3 в Николаевской области, 9 в Днепропетровской области, 5 на Запорожье и по одному в Одесской и Кировоградской областях.

Последствия вражеской атаки

"В результате уничтожения одного из дронов, взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.

Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахетный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.