Силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "шахеды", - Воздушные силы

В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики в ночь на 26 мая атаковали Украину ракетами и "шахедами", в частности:

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области);

12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область);

31 ударным БпЛА "Shahed-131/136" (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск, мыс Чауда - Крым).

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555;

31 ударный БпЛА "Shahed-131/136".

Отмечается, что ППО работала в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

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