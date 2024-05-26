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Новости Война
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Силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "шахеды", - Воздушные силы

В ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики в ночь на 26 мая атаковали Украину ракетами и "шахедами", в частности:

  • 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области);
  • 12 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область);
  • 31 ударным БпЛА "Shahed-131/136" (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск, мыс Чауда - Крым).

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударный БпЛА "Shahed-131/136".

Отмечается, что ППО работала в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

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Результат роботи ППО 26 травня

Автор: 

ПВО (2732) Воздушные силы (2281)


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Топ комментарии
+15
честь та хвала Українській ПВО
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26.05.2024 08:44
+13
💪
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26.05.2024 08:11
+9
Хорошо, что сбили. Ещё пусть немного ПВО запад подкинет и ракет побольше, что бы кацапские говнолеты сбивать можно получше было.
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26.05.2024 08:18
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💪
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26.05.2024 08:11 Ответить
Хорошо, что сбили. Ещё пусть немного ПВО запад подкинет и ракет побольше, что бы кацапские говнолеты сбивать можно получше было.
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26.05.2024 08:18 Ответить
Кинжали не збили
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26.05.2024 08:46 Ответить
Их только Киевское ПВО может сбивать
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26.05.2024 09:18 Ответить
честь та хвала Українській ПВО
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26.05.2024 08:44 Ответить
Це дуже добре, що спромоглися налагодити роботу ППО, не усе так погано, як іноді здається.
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26.05.2024 08:46 Ответить
Читай уважніше. Лобачевський. 12 збитих Х-101.
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26.05.2024 08:58 Ответить
Ні "Кінжали" не кружляють, а потрапили в ціль, скоріше за все в Старконі. Але і тут без коригувальника, чи стукача не обійшлося.
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26.05.2024 09:18 Ответить
А сковчаща кріворізько-московитьська гнида верещить що погано допомогають.
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26.05.2024 10:24 Ответить
 
 