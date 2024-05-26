Россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине
Враг нанес комбинированный ракетный удар: сначала запустил ракеты Х-101/555, а затем "Кинжалы". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове, в Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Массированная атака российских оккупантов началась поздно ночью с нескольких групп "шахедов". Позже россияне нанесли удары ракетами Х-101, а затем ударили "Кинжалами". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове и других городах.
Во время массированной воздушной атаки сегодня враг применил:
- крылатые ракеты Х-101/555 запущены по меньшей мере 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
- аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" запущены МиГ-31К;
- ударные БпЛА типа "Шахед".
Ракетная атака длилась 2 часа 20 минут. Атака БпЛА длилась ровно 5 часов.
Топ комментарии
+18 Я ОДЕССИТ
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+15 Marat Davydov #394904
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+11 Andrew Moon
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В межах досяжності нашої зброї є кілька так званих "загоризонтних" РЛС які використовуються Росією для попередження про ядерну атаку Першу (і найважливішу для нас) ми на днях вразили Це РЛС у Армавірі Відстань до неї - 430 км Вона продивлялася всю територію України та частину території наших західних сусідів
Друга за дальністю - аеродром Дунаєвка Калінінградської обл Відстань до неї - 450 кмАле є нюанс: туди можна послать БПЛА тільки через територію Польщі Вона продивляється територію від північної Атлантики до Італії
Третя - Лехтусі під Санкт-Петербургом 900 км Продивляється Північне море та Північну Атлантику з пусковими районами атомного флоту НАТО
Четверта - Орськ під Оренбургом Дальність - 1500 км Конторолює кордон з Китаєм
Є ще й п"ята - у Ганцевичах (БРСР) Контролює Західну Європу
Безпосередній контроль території України ми частково паралізували Тепер справа за нашими союзниками (не враховуючи Орськ - хай за нього у китайців "голова болить")
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Контролюймо, привладних УХИЛЯНТІВ!!!
Слава Україні
Смерть клятим москалям 🤬
Таке саме запитання можна задати до ЗЕвлади - а де подівся сам Арестович і хто його випустив з країни , хоч йому ще нема 50 років і він має військову спецільність ?
То тепер нехай Військовий Вождь нам розповість , коли ВСЕ ЦЕ ПРИПИНИТЬСЯ !
З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як магніт притягує на Україну та її народ усе погане.
А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕбригадою, ніж терпіти шостий рік ВСІ ЦЕ?
А лише 5 років тому була абсолютно нормальна вільна, майже мирна та самодостатня країна. І Путло з Ордою були ті самі і поводилися тихо на своїх болотах. І голова СІ з Піднебесної теж були такі самі. І товстун з Північною Кореєю, і аятоли з Іраном, і Лука з його Бульбо-Райхом .... ті самі були. Навіть Трамп, яким усі зараз лякають, був Президентом США! І поляки нічого не блокували на кордоні, і словаки-угорці не блокували. І були той самий Дуда з Орбаном.
А в чому відмінність від теперішнього часу? Лише в тому, що 5 років тому у кріслі Президента України знаходився досвідчений професійний політик та дипломат. І в Уряді були професіонали-управлінці на чолі з Гройсманом (до речі, одного року народження з Військовим Вождем, але яка між ними різниця в розумовому розвитку!), і у Верховній Раді знаходилися професійні політики (різних політичних орієнтацій, багато корумпованих, але тим не розумово відсталі!).
Ну а зараз ... немає слів, крім матюків, тому краще промовчу. Це ж треба так зуміти всього за п'ять років довести країну до такого стану... що всередині країни, що зовні! І ціпком тепер не виженеш з влади - так ЦЬОМУ і ЦИМ все подобається!
Але ще гірше те, що "мудрий нарід73%" задоволено мовчить... мовчання - знак згоди з тим, що його "слуги" з Головним Слугою витворяють з Україною?!
Блогер буданов вводить в оману,розповідаючи,що удари дронами завдали суттєвої шкоди рос.нпз.
"Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА" - Reuters.