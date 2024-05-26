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Россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине

ракети

Враг нанес комбинированный ракетный удар: сначала запустил ракеты Х-101/555, а затем "Кинжалы". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове, в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Массированная атака российских оккупантов началась поздно ночью с нескольких групп "шахедов". Позже россияне нанесли удары ракетами Х-101, а затем ударили "Кинжалами". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове и других городах.

Во время массированной воздушной атаки сегодня враг применил:

  • крылатые ракеты Х-101/555 запущены по меньшей мере 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
  • аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" запущены МиГ-31К;
  • ударные БпЛА типа "Шахед".

Ракетная атака длилась 2 часа 20 минут. Атака БпЛА длилась ровно 5 часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг запускал по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

Автор: 

крылатые ракеты (879) обстрел (27057) ракеты (3566) Воздушные силы (2281)


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Топ комментарии
+18
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26.05.2024 08:26
+15
Смерть кацапам! Тримайся, Україно!
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26.05.2024 07:36
+11
Пишуть запущено було 3 шт x-101 та два кинжали. По Староконстантинові. Збили все.
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26.05.2024 07:11
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Пишуть запущено було 3 шт x-101 та два кинжали. По Староконстантинові. Збили все.
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26.05.2024 07:11 Ответить
Він звик на ХВотографію дивитись. А там їх багато...
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26.05.2024 07:21 Ответить
Любитель тексту , де у ньому кількість? Чи вирішив показати свій інтелект ? Вважай що вдалося ((
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26.05.2024 15:39 Ответить
Звісно шо вдалося А вам обов'язково треба на диван подавати точну кількість, в яких напрямках, точку де вразили ціль та куди впали обломки збитого?
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26.05.2024 16:41 Ответить
Воно і бачу, чув приказку -" сміх без причини ...." Це про тебе , " ржун паприкольний " . Ти , високоінтелектуальний, навіть не зрозумів чому людина так написала ((
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26.05.2024 16:48 Ответить
Так Абісні мені примітивному...
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26.05.2024 16:56 Ответить
Примітивному не поясниш бо він вважає себе неперевершеним ((
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26.05.2024 17:17 Ответить
Це відмовка. Тобі просто немає шо сказати. Але ти хочеш видатвати себе за інтелектуала. Мовляв ти розумний і з дурником немає про що тобі говорити.
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26.05.2024 17:21 Ответить
Ну який же ти дурник (( ти примітивний , до того ж сам це визнав , то які претензії до мене ? ((
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26.05.2024 17:23 Ответить
Смерть кацапам! Тримайся, Україно!
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26.05.2024 07:36 Ответить
Маленький "екскурс" у військово-політичну стратегію:
В межах досяжності нашої зброї є кілька так званих "загоризонтних" РЛС які використовуються Росією для попередження про ядерну атаку Першу (і найважливішу для нас) ми на днях вразили Це РЛС у Армавірі Відстань до неї - 430 км Вона продивлялася всю територію України та частину території наших західних сусідів
Друга за дальністю - аеродром Дунаєвка Калінінградської обл Відстань до неї - 450 кмАле є нюанс: туди можна послать БПЛА тільки через територію Польщі Вона продивляється територію від північної Атлантики до Італії
Третя - Лехтусі під Санкт-Петербургом 900 км Продивляється Північне море та Північну Атлантику з пусковими районами атомного флоту НАТО
Четверта - Орськ під Оренбургом Дальність - 1500 км Конторолює кордон з Китаєм
Є ще й п"ята - у Ганцевичах (БРСР) Контролює Західну Європу
Безпосередній контроль території України ми частково паралізували Тепер справа за нашими союзниками (не враховуючи Орськ - хай за нього у китайців "голова болить")
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26.05.2024 08:14 Ответить
А що за стації дальнього радіолокаційного спостереження були у Криму, Закарпатті що розміщено в Білорусі, що було у Чорнобилі?
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26.05.2024 12:29 Ответить
Про Крим закарпаття та Білорусь знаю те що написав Про "Чорнобиль" (а точніше - село Розсудів під Любечем - знаю більше Одна з перших "загоризонтних" Саме для неї і була побудована ЧАЕС Значна частина електроенергії з ЧАЕС використовувалася саме нею "Діставала" (казали) - аж до США На даний час - демонтована Десь у 2001-2002 бачив сам як на затоні під Любечем на баржі вантажили елементи антенних конструкцій
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26.05.2024 12:35 Ответить
РЛС «Волга» або Ганцевичі РЛС (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ганцевичи РЛС, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. Ганцавічы РЛС, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Hantsavichy Radar Station) - російська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80 радіолокаційна станція https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 децеметрового діапазону «Волга»-типу в Білорусі. Розташовується у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі на північ від міста https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 м. Ганцевичі (48 км від м.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Барановичі ).
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26.05.2024 12:46 Ответить
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26.05.2024 08:26 Ответить
Тримаймося! Разом, ми НЕПЕРЕБОРНА Україна! Московіти казяться, від своєї неможливості перемогти Україну упродовж 11 років!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!!
Контролюймо, привладних УХИЛЯНТІВ!!!
Слава Україні
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26.05.2024 08:31 Ответить
Героям України слава !!

Смерть клятим москалям 🤬
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26.05.2024 09:05 Ответить
Пам'ятаю , як на шМарафоні на початку війни Льоша Арестович заспокоював прихільників шМарафону, що в Орди ракет вистачить на 2 ... 3 тижні. Ну і ?

Таке саме запитання можна задати до ЗЕвлади - а де подівся сам Арестович і хто його випустив з країни , хоч йому ще нема 50 років і він має військову спецільність ?

То тепер нехай Військовий Вождь нам розповість , коли ВСЕ ЦЕ ПРИПИНИТЬСЯ !
З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як магніт притягує на Україну та її народ усе погане.
А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕбригадою, ніж терпіти шостий рік ВСІ ЦЕ?

А лише 5 років тому була абсолютно нормальна вільна, майже мирна та самодостатня країна. І Путло з Ордою були ті самі і поводилися тихо на своїх болотах. І голова СІ з Піднебесної теж були такі самі. І товстун з Північною Кореєю, і аятоли з Іраном, і Лука з його Бульбо-Райхом .... ті самі були. Навіть Трамп, яким усі зараз лякають, був Президентом США! І поляки нічого не блокували на кордоні, і словаки-угорці не блокували. І були той самий Дуда з Орбаном.

А в чому відмінність від теперішнього часу? Лише в тому, що 5 років тому у кріслі Президента України знаходився досвідчений професійний політик та дипломат. І в Уряді були професіонали-управлінці на чолі з Гройсманом (до речі, одного року народження з Військовим Вождем, але яка між ними різниця в розумовому розвитку!), і у Верховній Раді знаходилися професійні політики (різних політичних орієнтацій, багато корумпованих, але тим не розумово відсталі!).

Ну а зараз ... немає слів, крім матюків, тому краще промовчу. Це ж треба так зуміти всього за п'ять років довести країну до такого стану... що всередині країни, що зовні! І ціпком тепер не виженеш з влади - так ЦЬОМУ і ЦИМ все подобається!

Але ще гірше те, що "мудрий нарід73%" задоволено мовчить... мовчання - знак згоди з тим, що його "слуги" з Головним Слугою витворяють з Україною?!
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26.05.2024 10:52 Ответить
На ілюстрації, що супроводжує дану статтю, чомусь зображені українські "нептуни"!? Здається, редакторам потрібно уважніше ставитися до підготовки матеріалів до публікації.
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26.05.2024 11:10 Ответить
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26.05.2024 15:57 Ответить
Треба таким чином і відповідати.
Блогер буданов вводить в оману,розповідаючи,що удари дронами завдали суттєвої шкоди рос.нпз.
"Росія змогла швидко відремонтувати НПЗ після ударів українських БПЛА" - Reuters.
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26.05.2024 18:55 Ответить
 
 