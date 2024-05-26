Россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине

Враг нанес комбинированный ракетный удар: сначала запустил ракеты Х-101/555, а затем "Кинжалы". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове, в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Массированная атака российских оккупантов началась поздно ночью с нескольких групп "шахедов". Позже россияне нанесли удары ракетами Х-101, а затем ударили "Кинжалами". Взрывы раздавались на Киевщине, в Хмельницком, в Староконстантинове и других городах.

Во время массированной воздушной атаки сегодня враг применил:

крылатые ракеты Х-101/555 запущены по меньшей мере 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;

аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" запущены МиГ-31К;

ударные БпЛА типа "Шахед".

Ракетная атака длилась 2 часа 20 минут. Атака БпЛА длилась ровно 5 часов.

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