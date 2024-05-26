Враг запускал по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

Поздно вечером, 25 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска российскими оккупантами вражеских БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщили Воздушные силы в 22:22.

Ранее сообщалось, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

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