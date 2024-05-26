Враг запускал по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Поздно вечером, 25 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска российскими оккупантами вражеских БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщили Воздушные силы в 22:22.
Ранее сообщалось, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.
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Виталий #548501
показать весь комментарий25.05.2024 23:18 Ответить Мне нравится 0
Артемій Золотарь
показать весь комментарий25.05.2024 23:48 Ответить Мне нравится 4
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valeriy svan
показать весь комментарий26.05.2024 00:41 Ответить Мне нравится 0
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