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Враг запускал по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

Ворог запустив «Шахеди» по Україні, - Повітряні сили

Поздно вечером, 25 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска российскими оккупантами вражеских БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - сообщили Воздушные силы в 22:22.

Ранее сообщалось, что над Синельниковским районом Днепропетровской области украинские защитники сбили вражескую ракету.

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Автор: 

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Ночь будет "веселая"... Так же взлетели тушки.
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25.05.2024 23:18 Ответить
Щоби повиздихали усі касапи-рашисти!Слава ЗСУ!
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25.05.2024 23:48 Ответить
Мабуть будуть бити по Київу, день міста.
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26.05.2024 00:41 Ответить
 
 