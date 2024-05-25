Ворог запустив по Україні "Шахеди", - Повітряні сили
Пізно ввечері, 25 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через запуск російськими окупантами ворожих БПЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей", - повідомили Повітряних силах о 22:22.
Раніше повідомлялося, що над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.
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Виталий #548501
показати весь коментар25.05.2024 23:18 Відповісти Мені подобається 0
Артемій Золотарь
показати весь коментар25.05.2024 23:48 Відповісти Мені подобається 4
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valeriy svan
показати весь коментар26.05.2024 00:41 Відповісти Мені подобається 0
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