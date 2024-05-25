Ворог запустив по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Пізно ввечері, 25 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через запуск російськими окупантами ворожих БПЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей", - повідомили Повітряних силах о 22:22.

Раніше повідомлялося, що над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.

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