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Ворог запустив по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Ворог запустив «Шахеди» по Україні, - Повітряні сили

Пізно ввечері, 25 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через запуск російськими окупантами ворожих БПЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей", - повідомили  Повітряних силах о 22:22.

Раніше повідомлялося, що над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.

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Автор: 

безпілотник (4133) Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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Ночь будет "веселая"... Так же взлетели тушки.
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25.05.2024 23:18 Відповісти
Щоби повиздихали усі касапи-рашисти!Слава ЗСУ!
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25.05.2024 23:48 Відповісти
Мабуть будуть бити по Київу, день міста.
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26.05.2024 00:41 Відповісти
 
 