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Сили ППО збили ракету над Дніпропетровщиною

На Дніпрпетровщині збили ракету

Над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, передає Цензор.НЕТ.

"Мінус ворожа ракета у Синельниківському районі ППО", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет.

Читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині: влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає

Автор: 

ракети (4019) Дніпропетровська область (3697)


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