Сили ППО збили ракету над Дніпропетровщиною
Над Синельниківським районом Дніпропетровської області українські захисники збили ворожу ракету.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, передає Цензор.НЕТ.
"Мінус ворожа ракета у Синельниківському районі ППО", - йдеться в повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль