Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині: влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає

Сьогодні, 20 травня, вдруге за добу ворог атакував Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи чули в Миргородському районі.

"За попередньою інформацією влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо обстрілу Полтавщини наразі не відомо.

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Раніше Повітряні сили інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.

Також повідомлялося, що у ніч на 20 травня 2024 року дві групи ворожих "Шахедів" атакували Полтавську область.