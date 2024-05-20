Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині: влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає
Сьогодні, 20 травня, вдруге за добу ворог атакував Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вибухи чули в Миргородському районі.
"За попередньою інформацією влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо обстрілу Полтавщини наразі не відомо.
Раніше Повітряні сили інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.
Також повідомлялося, що у ніч на 20 травня 2024 року дві групи ворожих "Шахедів" атакували Полтавську область.
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віктор федорович #394174
показати весь коментар20.05.2024 11:23 Відповісти Мені подобається 0
govtva
показати весь коментар20.05.2024 11:28 Відповісти Мені подобається 0
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