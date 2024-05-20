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Новини Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині: влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає

вибух

Сьогодні, 20 травня, вдруге за добу ворог атакував Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи чули в Миргородському районі.

"За попередньою інформацією влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо обстрілу Полтавщини наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Раніше Повітряні сили інформували про пуск ракет у напрямку Полтавщини.

Також повідомлялося, що у ніч на 20 травня 2024 року дві групи ворожих "Шахедів" атакували Полтавську область.

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обстріл (28296) ракети (4011) Полтавська область (1101)


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А які ще інфраструктури бувають?
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20.05.2024 11:23 Відповісти
Конча-Заспа очень критичная и по ней точно надо бить.
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20.05.2024 11:28 Відповісти
 
 