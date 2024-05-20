Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет

Сегодня, 20 мая, второй раз за сутки враг атаковал Полтавщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы слышали в Миргородском районе.

"По предварительной информации попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было", - говорится в сообщении.

Больше информации об обстреле Полтавщины пока не известно.

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Ранее Воздушные силы информировали о пуске ракет в направлении Полтавщины.

Также сообщалось, что в ночь на 20 мая 2024 года две группы вражеских "Шахедов" атаковали Полтавскую область.