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Новости Война
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет

вибух

Сегодня, 20 мая, второй раз за сутки враг атаковал Полтавщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы слышали в Миргородском районе.

"По предварительной информации попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было", - говорится в сообщении.

Больше информации об обстреле Полтавщины пока не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

Ранее Воздушные силы информировали о пуске ракет в направлении Полтавщины.

Также сообщалось, что в ночь на 20 мая 2024 года две группы вражеских "Шахедов" атаковали Полтавскую область.

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обстрел (26982) ракеты (3559) Полтавская область (1147)


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А які ще інфраструктури бувають?
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20.05.2024 11:23 Ответить
Конча-Заспа очень критичная и по ней точно надо бить.
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20.05.2024 11:28 Ответить
 
 