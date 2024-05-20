Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине: попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет
Сегодня, 20 мая, второй раз за сутки враг атаковал Полтавщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, взрывы слышали в Миргородском районе.
"По предварительной информации попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было", - говорится в сообщении.
Больше информации об обстреле Полтавщины пока не известно.
Ранее Воздушные силы информировали о пуске ракет в направлении Полтавщины.
Также сообщалось, что в ночь на 20 мая 2024 года две группы вражеских "Шахедов" атаковали Полтавскую область.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий20.05.2024 11:23 Ответить Мне нравится 0
govtva
показать весь комментарий20.05.2024 11:28 Ответить Мне нравится 0
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