РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8519 посетителей онлайн
Новости Война
1 115 0

Две группы "Шахедов" атаковали Полтавщину: обошлось без разрушений и пострадавших

Атака Шахедів у ніч на 20 травня

В ночь на 20 мая 2024 года две группы вражеских "Шахедов" атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью враг атаковал Полтавщину двумя группами БпЛА.

"Мобильные огневые группы отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сегодня на Львовщине дважды за ночь работала ПВО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты пытались атаковать дронами-камикадзе Киевщину, все цели уничтожены за пределами населенных пунктов, - ОВА

Автор: 

дроны (3868) Полтавская область (1147)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 