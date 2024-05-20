Две группы "Шахедов" атаковали Полтавщину: обошлось без разрушений и пострадавших
В ночь на 20 мая 2024 года две группы вражеских "Шахедов" атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью враг атаковал Полтавщину двумя группами БпЛА.
"Мобильные огневые группы отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что сегодня на Львовщине дважды за ночь работала ПВО.
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