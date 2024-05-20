Дві групи "Шахедів" атакували Полтавщину: минулося без руйнувань та постраждалих
У ніч на 20 травня 2024 року дві групи ворожих "Шахедів" атакували Полтавську область.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі ворог атакував Полтавщину двома групами БпЛА.
"Мобільні вогневі групи відпрацювали по всім цілям. На щастя, постраждалих та руйнувань не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні на Львівщині двічі за ніч працювала ППО.
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