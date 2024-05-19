Вночі окупанти намагалися атакувати дронами-камікадзе Київщину, всі цілі знищено поза межами населених пунктів, - ОВА

Сьогодні вночі ворог вчергове намагався атакувати Київську область дронами-камікадзе, працювала ППО.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в регіоні вночі працювали сили ППО - усі цілі знищено поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, постраждалих внаслідок атаки немає.



Кравченко зазначив, що оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.



Також начальник ОВА закликав мешканців Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине.

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Нагадаємо, що вночі 19 травня 2024 року окупанти атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", їх усі збили сили ППО у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях