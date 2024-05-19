Ночью оккупанты пытались атаковать дронами-камикадзе Киевщину, все цели уничтожены за пределами населенных пунктов, - ОВА

Сегодня ночью враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область дронами-камикадзе, работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в регионе ночью работали силы ПВО - все цели уничтожены за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших в результате атаки нет.



Кравченко отметил, что оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.



Также начальник ОВА призвал жителей Киевщины не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует.

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Напомним, что ночью 19 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 37 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", их все сбили силы ПВО в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.